森香澄、現役JKに“あざとテク”伝授「他の人にやっちゃダメだよ」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。現役高校生タレントでおひなさまこと長浜広奈（17）に伝家の宝刀である“あざとテク”を伝授した。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
この日は、岡田紗佳（31）を交えて、長浜抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に、森と岡田が大人の“神アドバイス”する企画。
早速「森ママ、岡田先生。今日はどうぞよろしくお願いします」と、お姉さん2人にあいさつをする長浜からの、最初のお悩み相談は“八方美人男子”について。長浜は「みんなに優しい八方美人系の脈あり行動を知りたいです。男の子って自分だけに優しかったりするけど、たまにみんなに優しいステキな人がいる… 自分（長浜）のことが好きか分からないんです」と、恋のお悩みを相談。
岡田は「そもそも私は、『脈ありかどうか知る必要あるのかな？』って思っちゃう。自分で言っちゃえばいいじゃん！」と、かっこよく背中を押す。しかし長浜は「お年頃なので、『長浜が好きらしいぞ』とか（周りが）言うんです。広まっちゃうから怖くて」と不安げ。
すると森は「八方美人って言ってもその中にサインはあるはず。だからなんかちょっと仕掛ける」と言い、「優しくされた時に“他の人にやっちゃダメだよ”とか」と、あざとテクニックを伝授した。
