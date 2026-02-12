『クレヨンしんちゃん』常設施設、大阪2店舗目が決定 イオンモール堺北花田に春誕生へ…遊具のパワーアップ予告
人気アニメ『クレヨンしんちゃん』をテーマにした室内型のあそび場『クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ〜く』が、大阪・イオンモール堺北花田に4月24日オープンすることが決まった。
【写真】『クレヨンしんちゃん』リアル「ひろしの靴下」10秒チャレンジ開催
「ゆめぱ〜く」は、しんちゃんのおしりで飛び跳ねるトランポリンや、大きなチョコビの立体遊具など、しんちゃんの見ている夢の中のような遊びが盛りだくさんの室内あそび場。大阪では、くずはモールに続く展開となる。
堺北花田店では、ボールが滝のようにあふれる遊具「チョコビパニック」がパワーアップし、親子で対決できるゲームを新たに追加するなど、これまで以上に家族で盛り上がれる仕組みを設けるという。
■『クレヨンしんちゃん オラの あそべるゆめぱ〜く 堺北花田』概要
所在地：イオンモール堺北花田 3F
オープン日：2026年4月24日（金）
敷地面積：448.22平米（135.58坪）
営業時間：午前10時〜午後7時30分（最終受付7時）
※隣接のゲームコーナーは午後9時まで営業
利用条件：
対象年齢6ヶ月〜12歳
※保護者の付き添いがない子どもは入場できない。
※大人のみの入場はできない。
