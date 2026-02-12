21日放送『サタブラ SATURDAY BRUNCH』より

　8人組グループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が、21日に放送されるHBCテレビ 『サタブラ〜SATURDY　BRANCH〜』（毎週土曜　前11：59）に出演する。VTRでは3人が冬の登別を大満喫する。

　同番組ではMCの平成ノブシコブシ吉村崇が、レジャー・グルメ・ファッションなど、イマ気になる北海道の旬の情報を届ける。B&ZAIの3人は100℃超えの鬼サウナから、極寒の水風呂体験。大量のワサビが味の決め手となる地元食材をふんだんに使った絶品ピッツァを味わう。

　このほか「トレンドリサーチ」ではSKE48熊崎晴香、坂本真凛、伊藤実希、太田彩夏、河村優愛、森本くるみが、札幌（S）・完売（K）必至・画（E）になるグルメを調査。さらに料理家・栗原心平さんのオリジナル肉団子鍋も登場する。