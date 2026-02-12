週末は全国的に春の陽気…4月中旬並みのところも　積雪地域は雪崩、落雪、融雪洪水に注意　花粉が大量飛散するおそれも

バレンタインデーでもあるこの週末はスキーやスノーボードなどウィンターレジャーを楽しまれる方が多いと思うが、土日は気温が急上昇するため、雪崩、落雪、融雪洪水など雪解けによる災害に注意してほしい。

また、スギ花粉も急に増える可能性もあり、花粉症の方はしっかりと対策して頂きたい。

長引く寒波の影響により日本海側は広い範囲で積雪しており、2026年は各地で平年を上回る積雪量になっている。

12日午後3時の積雪は

酸ヶ湯（青森市） 442cm

守門（新潟・魚沼市） 237cm

肘折（山形・大蔵村） 235cm

朱鞠内（北海道・幌加内町） 195cm

大山（鳥取・大山町） 183cm

只見（福島・只見町） 167cm

藤原（群馬・みなかみ町） 144cm

などとなっている。

ところが、週末は全国的に3月下旬から4月の陽気になる予想だ。

各地の週末の予想最高気温（12日気象庁発表）と相当する時期は次の通り。

14日（土） 15日（日）

札幌 3℃（3月上旬） 7℃（3月下旬）

青森 8℃（3月下旬） 11℃（4月上旬）

山形 11℃（3月下旬） 14℃（4月上旬）

仙台 13℃（4月上旬） 16℃（4月中旬）

福島 15℃（4月上旬） 17℃（4月中旬）

新潟 11℃（3月中旬） 14℃（4月上旬）

東京 15℃（3月下旬） 18℃（4月上旬）

長野 12℃（3月下旬） 15℃（4月上旬）

静岡 15℃（3月中旬） 17℃（3月下旬）

名古屋 15℃（3月中旬） 16℃（3月下旬）

金沢 13℃（3月下旬） 15℃（4月上旬）

大阪 15℃（3月下旬） 16℃（3月下旬）

鳥取 16℃（4月上旬） 16℃（4月上旬）

広島 15℃（3月中旬） 17℃（4月上旬）

高知 17℃（3月下旬） 19℃（4月上旬）

福岡 18℃（4月上旬） 18℃（4月上旬）

鹿児島 18℃（3月中旬） 20℃（4月上旬）

那覇 23℃（3月下旬） 23℃（3月下旬）

このため、雪解けが一気に進むため、傾斜地では雪崩が起きやすくなる。特に滑走禁止エリアへの立ち入りは危険なのでやめて頂きたい。

最近、屋根からの落雪による人身事故や雪の重みによる建物などの倒壊も増えているので、この週末は要注意だ。

さらに、融雪洪水と言って雪解けにより川が増水・氾濫したり、低い土地が浸水することがある。

週明けにかけて暖かさが続くので十分注意してほしい。

また、花粉対策をまだしていない方は急いでほしい。4月並みの暖かさで、スギ花粉が一気に大量飛散する可能性がある。症状が重くなる方は万全の対策をしてください。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）