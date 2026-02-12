犬が『誤魔化そうとしている』5つのサイン

部屋の中に散らかった跡を見つけたとき、愛犬の様子がどこか不自然に感じたことはありませんか？犬はいたずらをしたあと、「怒られるかもしれない」と感じると、行動や表情で気持ちを隠そうとすることがあります。

ここでは、犬が“誤魔化そうとしているとき”に見せやすい代表的なサインを紹介します。

1.目を合わせない・視線をそらす

名前を呼んでも目を合わせず、急に床や壁を見つめ始めるのは定番サイン。「怒られるかも」と感じて、刺激を避けようとする行動です。

反省というより、“これ以上注目されたくない”気持ちに近いと考えられています。

2.急に大人しくなる・動かなくなる

さっきまで元気だったのに、急にお座りしてフリーズ。これは「余計なことをするとマズい」と判断している状態です。

静かにしていればやり過ごせる、という学習の結果でもあります。

3.そそくさと別の場所へ移動する

飼い主が現れた瞬間、何事もなかったように別の部屋へ移動するのも誤魔化し行動のひとつ。

現場から距離を取ることで、「関係ないですよ」という態度を取ろうとしています。

4.急におもちゃで遊び始める

いたずらの直後に、なぜかお気に入りのおもちゃを持ってくる場合もあります。

これは「今はいい子です」「遊んでただけです」とアピールしている可能性が高いでしょう。話題をそらそうとする、犬なりの作戦です。

5.しっぽを下げて申し訳なさそうな顔をする

しっぽを下げ、耳を後ろに倒し、上目遣いで見てくる…。

一見「反省してる？」と思いがちですが、実際は飼い主の空気を読んで不安になっている状態です。過去に怒られた経験と結びついて出る行動とされています。

誤魔化す犬に、飼い主が気をつけたい対応

犬がいたずらを誤魔化すのは、「悪いことを理解している」というより、過去に怒られた経験から“怒られないように振る舞っている”状態です。そのため、あとから強く叱るほど、「なぜ怒られたのか」が分からず、不安や混乱を強めてしまいます。

まず大切なのは、現行犯でない限り叱らないこと。時間が経ってから叱っても、犬は原因と結果を結びつけられません。いたずらの跡を見つけたら、感情的にならず静かに片付けましょう。

次に意識したいのが、叱るよりも環境を整えることです。犬が触れそうな物は片付ける、届かない場所に置く、退屈しないよう十分に遊ばせるなど、「いたずらできない状況」を作ることで、誤魔化し行動そのものが減っていきます。

そして何より重要なのが、正しい行動をしたときにしっかり褒めること。静かに過ごせた、留守番ができたなど、小さな成功体験を積み重ねることで、犬は「誤魔化す必要のない安心できる関係」を学んでいきます。

まとめ

犬がいたずらを誤魔化すのは、賢い証拠でもあります。ただし、その背景には「怒られた経験」があることがほとんど。

叱るよりも、環境を整え、正しい行動をしたときにしっかり褒めることが、いたずら防止への近道です。誤魔化しサインに気づいたら、叱るより“見直すチャンス”として捉えてあげましょう。