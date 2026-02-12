ガーラ湯沢は12日、リフト券発券システムに障害が発生し、一部サーバーに対し第三者による不正アクセスの被害があったと発表しました。



発表によりますと2月5日、スキー場リフト券の発券システムが朝から稼働せず障害の発生が判明したため、システム管理会社に確認したところ、一部のサーバーに対しランサムウェアの被害が確認されたということです。





その後の調査で、暗号化されたデータが保存されたサーバー内に個人情報が含まれていたことが判明。12日午後5時現在で、外部へ持ち出された形跡はないものの調査中ということです。最大で1518人分の個人情報に漏えいの可能性があり、連絡先の分かる人に対してはすでに個別に連絡をとっているということです。対象となる個人情報は2020年12月16日から2026年2月1日までにGALAシーズンパスポートを購入した人の名前や、住所、電話番号、顔写真です。クレジットカード情報については外部への漏えいは確認されていないということです。原因として業務用システムの外部アクセス用に設置していたネットワークルーターの設定でセキュリティ上の不備が判明。ガーラ湯沢は再発防止に向け対策を講じるとしています。ガーラ湯沢は身に覚えのない電話や郵便物、個人情報の確認を求める連絡や、金銭、手続きを要求する不審な案内について、注意してほしいと呼び掛けています。