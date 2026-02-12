俳優の前田敦子が2月11日、自身のInstagramを更新し、息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開した。

参考：前田敦子、俳優業の原点にあるAKB48の存在 「いまだに私の中で大きな部分を占めている」

前田は「全力推し活日記」と題し、「息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！」と報告。現在開催中のアトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』のポスター前で、『呪術廻戦』のキャップをかぶり、コラボグッズを両手に抱えて満面の笑みを見せるカットなど、“推し活”を全力で楽しむ姿が収められている。しゃがみ込んでグッズの刀型アイテムやうさぎのぬいぐるみを掲げるショットでは、一人のファンとしての無邪気な横顔がのぞく。

注目を集めたのは、息子との“共演”カットだ。前田が「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう」と明かしたとおり、青いパーカー姿の息子がしゃがんでカメラを構え、ポスター前に立つ前田を撮影する後ろ姿が公開されている。

さらに「#脹相 #禪院直哉 が好き」と推しキャラクターを明かしつつ、「2人でハマってるから推し活時間楽しいよ」と親子で作品にのめり込んでいる様子を綴った。投稿の最後にはグッズの写真も添えられており、グッズ収集にも余念がないことがうかがえる。（文＝リアルサウンド編集部）