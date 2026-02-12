「漫画の主人公超えてる」tuki.、武道館初ライブでギネス認定！ 「伝説の幕開け」「エグすぎて震える」
シンガーソングライターのtuki.さんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。東京・日本武道館で「初ライブ」を行ったことを報告し、写真を公開しました。
同ライブの「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」がギネス世界記録に認定されたtuki.さん。チケット全席8503枚が完売するという、初ライブとは思えない盛況ぶりでした。
【写真】tuki.、武道館初ライブでギネス認定
「初ライブが武道館って本当にすごい」tuki.さんは「tuki.初ライブ 武道館 ありがとうございました！」と、同日に日本武道館で行ったライブ「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」について投稿。あわせて3枚の写真を公開しました。1枚目にファンやサポートメンバーと撮影した集合ショット、2枚目にギネス世界記録の認定証を持ったソロショット、3枚目に自撮りショットを載せています。
ファンからは「ギネス！？」「初ライブが武道館って本当にすごい」「伝説の幕開け」「エグすぎて震えるwww」「漫画の主人公超えてるw」「adoとどっちが先に顔出しするだろう」などの声が寄せられています。
ギネス世界記録公式も発表ギネス世界記録の公式Xアカウントも同日、tuki.さんの記録認定を発表。この投稿には「16歳で初武道館でギネス取るなんて凄すぎる」「素直にやばすぎて天才」「歴史を塗り替えた」といった声が寄せられています。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)