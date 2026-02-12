「バレー部あるある」で話題・蒔埜ひな、即興で“グラドルあるある”「みなさんが好きなカットは意外と腹筋を使う」
俳優の蒔埜ひな（22）が12日、都内で自身初の写真集『蒔埜ひな1st写真集 環の光』（光文社）発売記念イベントを開催し、メディアの取材に応じた。
【全身ショット】綺麗…真っ白なドレスで登場した蒔埜ひな
蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokの「バレー部あるある」動画で注目を集めた。
沖縄で撮影された本写真集では、これまでのイメージを一歩進めた表現にも挑戦。大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「かわいらしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を大きく変えていく。夢に向かって進む22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容となっている。
「バレー部あるある」が話題となった蒔埜に“グラドルあるある”はないかと質問すると、「意外と腹筋使う（笑）」と即興で回答。「結構みなさんが好きなカットって意外と腹筋が使われていたりするので、たくさん腹筋を褒めてほしいなって思います。例えば、椅子とかに座って（体を）反るポーズがあるんですけど、そのポーズの時にはすっごいお腹がプルプルします」と明かしていた。
