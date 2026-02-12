岩井志麻子氏、羽賀研二容疑者めぐる報道で私見「ガッカリな事件」
作家の岩井志麻子氏が、12日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（64）をめぐる報道について言及した。
【写真】羽賀容疑者が“ヤクザ役”、映画『ギャルゾンビ』
羽賀容疑者については、沖縄県警が10日までに不同意わいせつの疑いで逮捕した。逮捕容疑は、2025年3月27日午後7時5分から同10時45分ごろの間、沖縄県内の飲食店で、面識のある女性2人の体を触ったほか、うち1人にキスをした疑い。認否は明らかにしていない。
岩井氏は、羽賀容疑者との関係について「2回会ったことがあって。最初は、週刊女性さんの対談で、次は歌舞伎座の老舗ホストクラブで10日間くらいホストをやっていた時にお客として行った」とコメント。
続けて「この間、島田秀平さんのラジオに出たんですよ。その時に、島田さんが『幽霊というのは、セルフイメージで出てくる。80歳で死んでいても、自分の容姿のイメージが30代で止まっていたら、その年代の格好をしている』っていうんですって。こう言っちゃなんですけど、羽賀研二さんって生きた幽霊っていうんですかね。全盛期の20代・30代のままで、生きた幽霊として出てきちゃって、人間に悪さをしてしまったんでしょうね。これはとてもガッカリな事件でございますよ。された方は、全盛期の研ちゃんでも嫌ですよ。好きでもない男の人にそんなことをされたら嫌に決まっている」と厳しく呼びかけていた。
