¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×9·îËö¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï¡¢µÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢·î¡½¶âÍË¸á¸å¡Ë¤¬9·îËö¤ËÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï2006Ç¯7·î¤Ë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£08Ç¯3·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤Î·ÚÌ¯¤Ê»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£µÜº¬¤µ¤ó¤ÏÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤³¤Î9·îËö¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¡£20Ç¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾ÅÄÍÛ»°¼ÒÄ¹¤Ï12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖµÜº¬¤µ¤ó¤Ë20Ç¯¤Ç°ì¶èÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ÖÎ±¤·¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤ÈÂº·É¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£