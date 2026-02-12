◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が12日、ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子予選第1戦「日本―スウェーデン」を中継したテレビ朝日のスペシャル解説として登場した。

日本代表のフォルティウスは、初の五輪初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンとの一戦に臨んだ。

14年ソチ、18年平昌、22年北京と3大会連続で五輪に出場した吉田は、試合前に「（個人の力が強いのは）もう当たり前です」としたうえで「でもこのチームは、選手、スタッフ、コーチ、ファンの皆さんとここまで駆け上がってきた総力戦の力が最強だと思います」と力を込めた。

そして勝負を分けるポイントについて問われると「メンタルだと思います」ときっぱり。「このオリンピックの舞台で、持てる力を発揮するという目標を持っているチームはたくさんあります。でも、ここで成長してやろうというチームは、きっとフォルティウスが一番だと思います」とエールを送った。