【あす13日（金）全国天気】

●ポイント

・北日本は所々で雪や雨 雷を伴う所も

・関東は南部で雲多め

・西日本は15℃超

13日（金）は、北日本を気圧の谷が通過するため、北海道や東北は、日本海側を中心に、所々で、雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所があるかもしれません。落雷や突風などに注意が必要です。

また関東は、房総沖を通過する小さな低気圧の影響で、南部ほど、お昼頃まで雲が広がりやすく、千葉など一部で、雨が降る可能性があります。ただ大きな崩れはないでしょう。

東海以西は高気圧にゆるやかに覆われて、穏やかな晴天となりそうです。特に西日本の上空には南から暖気が流れ込み、15℃以上まで上がる所が多くなる予想です。

予想最高気温は、宮崎18℃、鹿児島17℃、高知、福岡、大分16℃、静岡、山口、熊本15℃などとなっています。

【予想最低気温（）内は前日比と季節感】

札幌-6℃（-2 平年並み）

青森-3℃（-1 2月下旬）

仙台-1℃（-2 平年並み）

新潟0℃（-1 平年並み）

東京都心4℃（＋1 3月上旬）

名古屋0℃（-2 真冬）

大阪3℃（-1 平年並み）

広島1℃（-2 真冬）

高知2℃（-1 真冬）

福岡3℃（-1 真冬）

【予想最高気温（）内は前日比と季節感】

札幌2℃（＋2 2月下旬）

青森5℃（＋3 3月上旬）

仙台9℃（＋1 3月中旬）

新潟9℃（＋1 3月上旬）

東京都心12℃（±0 2月下旬）

名古屋14℃（＋2 3月中旬）

大阪12℃（＋1 2月下旬）

広島14℃（±0 3月中旬）

高知16℃（＋1 3月中旬）

福岡16℃（＋2 3月下旬）

【週末は気温上昇、花粉の飛散や融雪災害など、要注意】

週末は、列島全体が南からの暖かな空気に覆われて、4月並みの暖かさとなる所も多いでしょう。東京都心は15日（日）に18℃まで上がる予想です。この暖かさで、都内では週末までに花粉の飛散開始となる予想で、関東から九州にかけて、飛び始める所が多くなるかもしれません。また北日本にかけても気温が上がるため、多雪地帯では、なだれや屋根からの落雪など、融雪災害に、いっそうの注意が必要です。

ただ週明けはまた気温が下がり、17日（火）は東京都心で10℃と、真冬の寒さに逆戻りとなるでしょう。来週にかけて、寒暖差がかなり大きくなりそうですから、ご注意ください。