【あすの全国天気】関東は南部で雲多め 北日本は所々で雪や雨、雷を伴う所も
【あす13日（金）全国天気】
●ポイント
・北日本は所々で雪や雨 雷を伴う所も
・関東は南部で雲多め
・西日本は15℃超
13日（金）は、北日本を気圧の谷が通過するため、北海道や東北は、日本海側を中心に、所々で、雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所があるかもしれません。落雷や突風などに注意が必要です。
また関東は、房総沖を通過する小さな低気圧の影響で、南部ほど、お昼頃まで雲が広がりやすく、千葉など一部で、雨が降る可能性があります。ただ大きな崩れはないでしょう。
東海以西は高気圧にゆるやかに覆われて、穏やかな晴天となりそうです。特に西日本の上空には南から暖気が流れ込み、15℃以上まで上がる所が多くなる予想です。
予想最高気温は、宮崎18℃、鹿児島17℃、高知、福岡、大分16℃、静岡、山口、熊本15℃などとなっています。
【予想最低気温（）内は前日比と季節感】
札幌-6℃（-2 平年並み）
青森-3℃（-1 2月下旬）
仙台-1℃（-2 平年並み）
新潟0℃（-1 平年並み）
東京都心4℃（＋1 3月上旬）
名古屋0℃（-2 真冬）
大阪3℃（-1 平年並み）
広島1℃（-2 真冬）
高知2℃（-1 真冬）
福岡3℃（-1 真冬）
【予想最高気温（）内は前日比と季節感】
札幌2℃（＋2 2月下旬）
青森5℃（＋3 3月上旬）
仙台9℃（＋1 3月中旬）
新潟9℃（＋1 3月上旬）
東京都心12℃（±0 2月下旬）
名古屋14℃（＋2 3月中旬）
大阪12℃（＋1 2月下旬）
広島14℃（±0 3月中旬）
高知16℃（＋1 3月中旬）
福岡16℃（＋2 3月下旬）
【週末は気温上昇、花粉の飛散や融雪災害など、要注意】
週末は、列島全体が南からの暖かな空気に覆われて、4月並みの暖かさとなる所も多いでしょう。東京都心は15日（日）に18℃まで上がる予想です。この暖かさで、都内では週末までに花粉の飛散開始となる予想で、関東から九州にかけて、飛び始める所が多くなるかもしれません。また北日本にかけても気温が上がるため、多雪地帯では、なだれや屋根からの落雪など、融雪災害に、いっそうの注意が必要です。