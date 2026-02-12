経営再建中の日産自動車は１２日、２０２６年３月期連結決算の最終利益が６５００億円の赤字（前期は６７０８億円の赤字）になる見通しだと発表した。

世界的な販売不振に加え、リストラ費用が膨らむためで、２期連続の巨額な赤字となる。

同日発表した２５年４〜１２月期連結決算は、最終利益が２５０２億円の赤字（前年同期は５１億円の黒字）だった。売上高は６・２％減の８兆５７７９億円で、営業利益は１０１億円の赤字（前年同期は６４０億円の黒字）となった。

イバン・エスピノーサ社長は１２日の決算記者会見で、「当社の断固たる活動が事業の安定化につながり、回復への道筋が見えてきている」と強調した。国内販売は、新車のラインアップ不足や企業イメージの悪化などで振るわず、「国内は需要の軟化と競争の激化にさらされた」とも語った。

中国市場については、電気自動車（ＥＶ）の販売が好調だとして「回復の兆しが見え始めている」と語った。

また、昨年２月に経営統合協議を撤回したホンダとの協業については、「常に協業関係はオープンな形で考えている。日産にとって価値があるものについては検討の余地がある」と話した。