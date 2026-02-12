Ž¢¹â»Ô¿Íµ¤¤¬À¨¤¹¤®¤¿¤«¤éŽ£¤Ç¤âŽ¢¸øÌÀ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤«¤éŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄµìÎ©·ûµÄ°÷¤¬Ž¢¤Û¤ÜÁ´ÌÇŽ£¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£ÇÔ°ø¤Ï¡ÖÃæÆ»¡×·ëÀ®°ÊÁ°¤ÎÎ©·û¤Ë¤¢¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÁªÂò»è¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹ñÌ±À¯ÅÞ¡×¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Ê¤¬¤é¡¢½°±¡ÁªÄ¾Á°¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò·Ð¤Æº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÀï¸åºÇ¾®¤ÎÌîÅÞÂè1ÅÞ¡×¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¡£ÁªµóÄ¾Á°¤Ë¿·ÅÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÞÌ¾¤Î½ñ¤Êý¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¤è¤ê°ÊÁ°¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆ°¤¡×¤ËÇÔ°ø¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¡ÖÎ©·û¡×¡ÖÃæÆ»¡×¤Îº®ºß¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÔ°øÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÉ®¼Ô¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤³¤Î¾ì¤Ç¤â»ØÅ¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£À¯ºöÏÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¤ÎÎ©·û¤Î¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤È¤Ï
¡¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤Ï¤É¤³¤Ø
ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡ÖÎ©·û¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Î©·û¤Ï2017Ç¯¤Î¡Ö´õË¾¤ÎÅÞÁûÆ°¡×¤ÇÅö»þ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¡ÊÌ±¼çÅÞ¤«¤é²þ¾Î¡Ë¤¬¡¢¶¯¤¤²þ³×ÊÝ¼é»Ö¸þ¤ò»ý¤Ä¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×¤È¹çÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿»ÞÌî¹¬ÃË»á¤é¤¬½éÂåÂåÉ½¤È¤Ê¤ê·ëÅÞ¤·¤¿À¯ÅÞ¤À¡£ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤é¤Î¡ÖµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎ©·û¤Î·ëÅÞ¤Ï¡¢´õË¾¤ÎÅÞÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯³¦¤¬¡ÖÊÝ¼é2ÂçÀ¯ÅÞ¡×¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¹³¤¤¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñÁü¤ò·Ç¤²¤¿¡×°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡Ö¤½¤ì¤¬È¿¸¶È¯¤À¡×¡ÖÈ¿°ÂÊÝË¡À©¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤¹¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£Î©·û¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ï¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø½õ¤Î½¼¼Â¤Ç¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¦¼Ò²ñ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤À¡£
Î©·û¤Ï·ëÅÞÄ¾¸å¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤òÍÞ¤¨ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñÁü¤ÎÂÐÎ©¼´¡×¤¬ÌÀ³Î¤ÊÀ¯ÅÞ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Î©·û¤Ï2020Ç¯¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤¿Ì±¼çÅÞ·ÏµÄ°÷¤Ë¤è¤ëµì¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÂçÈ¾¤ä¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¸µÌ±¼çÅÞ·ÏµÄ°÷¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ËÎÎ¤Ë·Ç¤²¤¿À¯¼£ÍýÇ°¤ä¡ÖÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËµìÅÞ¤Î¤â¤Î¤¬·ø»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤¦·àÌô
º£²óÃæÆ»¤¬¸øÌó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÎ©·û¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¡×¤È¡¢¤Û¤Ü¿¿µÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¸ºÀÇ¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ëÀÇ¶â¤Î³Û¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤ò¸º¤é¤·¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ò¿Þ¤ë¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¼Ò²ñ¡×»Ö¸þ¤ÎÀ¯ºö¤À¡£Â¿¤¯¤Îº¸ÇÉÀ¯ÅÞ¤¬Äã½êÆÀ¼ÔÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¤¦¤¿¤¦¤¬¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¾ÃÈñ¤ò¹Ô¤¦ÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£Äã½êÆÀ¼Ô¤Ï¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºâÉÛ¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ª¶â¤Ï°ì»þÅª¤Ë¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð³Êº¹¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¾ÃÈñÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤º¡¢ÉÙÍµÁØ¤«¤éÂ¿³Û¤ÎÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤òºâ¸»¤Ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ÆÄã½êÆÀ¼Ô¤ËºÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÊý¤¬¡¢Î©·û¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¤Î¼Ò²ñ¡×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ºÀÇ¡áÄã½êÆÀ¼ÔÂÐºö¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¼Ò²ñ¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤¬¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£2024Ç¯¤Ë3ÂåÌÜÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ï¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤º¤ËÀï¤¤¡¢50µÄÀÊÁý¡Ê148µÄÀÊ¡Ë¤ÎÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬¾·¤¤¤¿¥³¥¢»Ù»ýÁØÎ¥¤ì
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºò²Æ¤Î»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤¿º¢¤«¤é¡¢ÅÞÆâ¤Ë¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Î¸øÌó²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤ï¤é¤ï¤é¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤é¼¹¹ÔÉô¤¬¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÅÞÆâÀ¯¶É¤Î¶õµ¤¤¹¤éÉº¤¤»Ï¤á¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤ÏÅÞÆâ¤¤Ã¤Æ¤Î¸ºÀÇ¿µ½ÅÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Î¸øÌó²½¤Ø¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌîÅÄ»á¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Î¸øÌó²½¤ò¡ÖÅÞÆâÍ»ÏÂ¤Î°ì´Ä¡×ÄøÅÙ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºâÀ¯µ¬Î§°ÊÁ°¤Ë¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¤¦¤¿¤¦¤³¤È¤ÏÎ©·û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤³¤ÎÅÞ¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÅÞ¤Îº¬ËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÌîÅÄ¼¹¹ÔÉô¤â¡¢¸ºÀÇÇÉµÄ°÷¤¿¤Á¤â¡¢½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥¢¤Ê»Ù»ýÁØ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¡¢Âç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£ÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¤â¼ºË¾¤µ¤»¤¿¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×
¢¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÁªÂò»è¡×¤Îµ¤³µ¤Ï¤É¤³¤Ø
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¥³¥¢»Ù»ýÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Î©·û¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤ëÀÕÇ¤À¯ÅÞ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤æ¤ë¤¤»Ù»ýÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Î¼ºË¾¤â¾·¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
Î©·û¤ÎµÄ°÷¤ËÄ¾ÀÜÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë»Ù»ý¼Ô¡×¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬25¡ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ê32¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ê13¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ô¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÀÇÎ¨°Ý»ý¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°Â°×¤Ê¸ºÀÇ¤ä1²ó¸Â¤ê¤ÎµëÉÕ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ñ¤ÎºâÀ¯¤Ï»ý¤Ä¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¯ÁØ¤Î»×¤¤¤ò¡¢Ã¯¤«¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¦¼Ò²ñ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÎ©·û¤³¤½¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¶ì¤·¤¯¤Æ¤â°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤¿ÃæÆ»¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´ðËÜÀ¯ºö¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¹±µ×Åª¤Ë¥¼¥í¡×¡£Î©·û¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤¯Í¿ÅÞ¤Ë¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤ËÀÇÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¸¢¤ÎÁªÂò»è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢Î©·û¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç¤â°ÂÊÝË¡²þÀµ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅÀ¤³¤½¡ÖÍ¿ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¡×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë´ó¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¢£¾ÃÈñ¸ºÀÇÈ¿ÂÐ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤¬Ìö¿Ê
ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ç§ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ°ì¿§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊª²Á¹â¤¬¸·¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¼´¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¤¤¯¤éÍ¸¢¼Ô¤Ë¸ºÀÇÇÉ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¥Ñ¥¤¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÁªµóÂÐºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Í£°ì¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬¡¢º£²óµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤ËÌö¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¡ÖÀ¯ÅÞ¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Î·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤Í¸¢¼Ô¤Î°ìÄê¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Î©·û¤ÏÁªµóÀï¤Ç¤½¤ÎÁÊ¤¨¤ò¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÎ©¹½Â¤¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö±ß°Â¥Û¥¯¥Û¥¯¡×È¯¸À¤ÎÄ¾¸å¤Ë°ìÀÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÊýË¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤òÁª¤ó¤À¡á¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
£¡ÖÂåÉ½Áª¤Ç¼¨¤·¤¿°Õ»×¡×¤Ï¤É¤³¤Ø
À¯ºöÏÀ¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇºö¤òºÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂåÉ½Áª¤Ç·è¤á¤¿ÅÞ¤Î°Õ»×¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
ÌîÅÄ»á¤¬ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿2024Ç¯½©¤ÎÂåÉ½Áª¤Ï¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÃÏÊýµÄ°÷¤äÅÞ°÷¤âÍ¸¢¼Ô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀµµ¬¤ÎÁªµó¤À¤Ã¤¿¡£ÁªµóÀï¤ÏÌîÅÄ»á¤È»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¢Àô·òÂÀ»á¡¢µÈÅÄÀ²Èþ»á¤Î4¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊµÈÅÄ»á¡¢¤ä¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀô»á¡¢¿µ½Å¤ÊÌîÅÄ¡¢»ÞÌîÎ¾»á¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîÅÄ¡¢»ÞÌî¤ÎÎ¾»á¡£4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2Ì¾¤¬¸ºÀÇ¿µ½ÅÇÉ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ï°Â°×¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÞ°÷¤Î°Õ»×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÆÎÉ¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤¬´ÊÃ±¤ËÊ¤¤µ¤ì¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ÅÞ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤ò¡¢Î©·û¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ï¤É¤ì¤À¤±´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤È¤â¤ÈÎ©·û¤Ï¡Ö¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¯ÅÞ¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£·ëÅÞÅö½é¤ÏÀ¯ÅÞ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÅÞ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤·¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤ò¿Þ¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÞÀª¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´ÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÎ©·û¤ËÅÞ°÷¤ä»Ù»ý¼Ô¤È¤Î¡ÖÁÐÊý¸þÀ¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤òºï¤¤¤À¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼þÊÕ¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤äÂ¾ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ÎÀª¤¤¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÎ©·û¤ÎÊø²õ¤Î¾ÝÄ§
Î©·û²þ¤áÃæÆ»»´ÇÔ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÅÞÀªÄãÌÂ´ü¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÍýÇ°¤âÀÕÇ¤À¯ÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤³µ¤â°Â°×¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£Î©·û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Î°ì¤Ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤ò´Þ¤á¤³¤ÎÅÞ¤¬²ò·è¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆ»¤ÎÎ©·û½Ð¿ÈÀªÎÏ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇÔ°ø¤ò°Â°×¤Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¹çÎ®¡×¤Î¤ß¤Ëµá¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¹çÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤ËÁ´ÅÞ¤ò½¾¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÁí³ç¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÇÔ°ø¤Ï¡¢¹çÎ®°ÊÁ°¤ÎÎ©·û¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î½Ð¿È¼Ô¤È¤È¤â¤Ëº£ÅÙ¤³¤½¡Ö¿¿¤Î¹ñÌ±À¯ÅÞ¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÞÁÈ¿¥¤ò°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤È¤âÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡¢ÃæÆ»¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ê¤ª¤Ê¤«¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¯¼£Éô¤Ç¼ç¤ËÌîÅÞ¤ä¹ñ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£À¯¼£ÉôÉûÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¤È¿ûÄ¾¿Í¡¡Èó¾ï»öÂÖ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÌîÅÞÂè1ÅÞ¡¡¡ÖÊÝ¼é2ÂçÀ¯ÅÞ¡×¤Ë¹³¤·¤¿30Ç¯¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÈøÃæ ¹á¾°Î¤¡Ë