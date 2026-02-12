2児の母・矢口真里「次男大喜び」“ボンドロ”風手作りアンパンマン飾り公開「売り物レベル」「クオリティ高すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの矢口真里が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。アンパンマンの手作り飾りを公開し、話題を呼んでいる。
◆矢口真里“ボンドロ”風手作りアンパンマン飾り披露
矢口は「グミの型を使ってボンボンドロップシール風のアンパンマンを作ってみた」とつづり、グミの空容器を使って、ぷっくりとした立体感と高い透明感を持つ現在流行中の“ボンボンドロップシール”風に作ったアンパンマンの飾りを公開。「色塗りめっちゃ大変でした」と制作の苦労を明かしつつ、「次男大喜び」と息子の反応が良かったことを記している。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎてびっくりしました」「色塗りの細かさに愛情を感じます」「次男くんの喜ぶ姿が目に浮かんで微笑ましい」「売り物レベルの完成度で凄い」「忙しいのに手作りするなんて尊敬します」「アンパンマンたちがキラキラしていて可愛い」といった声が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
