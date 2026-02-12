松丸亮吾（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/12】謎解きクリエイターの松丸亮吾が2月11日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】30歳謎解きクリエイター「もうすぐ72歳」“そっくり”父親顔出し2ショット

◆松丸亮吾、父親との2ショット公開


松丸は「実家に帰り、パパとランチ食べてました」とつづり、父親と仲良く並んだ写真を投稿。「こう見えてもうすぐ72歳になる、『＃CreepyNuts』のライブが大好きな松丸パパ」と明かし、「いつまでも元気で若々しくいてほしい！！」と思いを記している。

◆松丸亮吾の投稿に反響


この投稿には「素敵な親子」「仲良しでほっこり」「ぱっちり二重がそっくり」「パパかっこいい」「理想の親子関係」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

