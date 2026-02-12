大阪市内初出店を記念した「匠肉祭り」を開催/3,771円で80分間ステーキ･スペシャルサラダバー･ドリンクバーが食べ飲み放題!【ステーキのあさくま】
あさくまは、大阪市内初出店となる「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」を2026年2月20日にグランドオープンする。
オープンに先立ち、2月18日限定で、極上ステーキとスペシャルサラダバー、ドリンクバーが食べ飲み放題の特別イベント「匠肉祭り」を開催する。当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。
【メニュー画像はこちら】厚切りサーロインやテンダーロインなど焼きたてのステーキをスタッフが配膳、45品目のサラダバーやイベント限定の特別メニューも〈グランドオープン記念「匠肉祭り」とは〉
『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。
サラダバーコーナーは、サラダ･惣菜･牛すじカレー･コーンスープなど45品をそろえる充実した内容。濃厚なコーンスープは、北海道産コーンを使用し、収穫後7時間以内にスチームすることで、甘味や旨味を引き出した。レトルト商品が年間240万個以上を販売するなど、根強い人気を誇る。
また、サラダバーにはデザート･フルーツ･ソフトクリームも含まれる。ソフトクリームやワッフル、たい焼きなどは自分で作ることができ、子どもから大人まで家族みんなで楽しめる。
さらに、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえた。〈『匠肉祭り』開催概要〉
【日時】
2026年2月18日11:00〜22:00(最終入店20:40)
【内容･価格】
ステーキ食べ放題(サラダバー･ドリンクバー付き)
男性:3,429円(税込3,771円)
女性:2,929円(税込3,221円)
小学生:1,629円(税込1,791円)
小学生未満:無料
【制限時間】
80分
【メニュー詳細】
･ステーキラインアップ
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど
･特別商品
鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど
1948年創業のあさくまは、名物ステーキやハンバーグ、45品目食べ放題のサラダバーを提供するステーキレストラン「ステーキのあさくま」を東海･関東エリアを中心に68店舗展開している。「西梅田ハービスプラザ店」は大阪市内初出店、大阪府内では高槻店(2004年8月に閉店)以来21年ぶりの出店となる。
これまでは、ロードサイドを中心に店舗を展開してきたが、初の都市型立地に対応した『ビジネスランチ特化型』の新モデル店舗としてオープン。オフィス街のランチ需要に応えるため、従来10分〜15分かかっていた料理の提供時間を短縮したビジネスランチメニューを開発したという。また、飲み需要にも対応するため、ステーキやハンバーグに合うワインをこれまでの8種類から19種類に増やした。
さらに、従来の店舗ではメインメニューをサラダバー付きで提供していたが、「西梅田ハービスプラザ店」では初の取り組みとして、全てのメニューを単品で用意している。好みに合わせて、ライスやドリンクバー、サラダバーなどを自由に組み合わせて注文できる。サラダバーは、メインメニューに+660円(税込)で付けられる。〈ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 概要〉
【オープン日】
2026年2月20日
【住所】
大阪府大阪市北区梅田2-5-25ハービスPLAZA 地下2階
【電話番号】
06-6485-8338(2月20日より開通)
【営業時間】
11:00〜22:30(L.O21:30)
※ランチメニューは平日15:00まで(土日祝は終日グランドメニューを提供)
【定休日】
施設休館日に準じる
【席数】
22卓84席
【店舗面積】
75.66坪
【想定客単価】
平日ランチ:1,200円、ディナー:3,000円