サウジアラビア遠征中の坂井瑠星騎手の画像が、ＳＮＳ上で話題となっている。

同騎手は１２日、自身のＸで「自分がいたので記念に」のコメントとともに、写真をアップ。その写真はキングアブドゥルアジーズ競馬場の壁画に彩られたもので、昨年、同競馬場で行われ優勝したサウジカップ・Ｇ１のフォーエバーヤングに騎乗したものと、自身のガッツポーズが「刻印」されたものだ。

坂井騎手はサングラス姿で、両手を上げて自身を指さしている。

２連覇がかかる大一番を前にした貴重なオフショットには、ネット上で「わー、瑠星くんかっこよすぎ」「かっちょえーー」「これは記念にはいいですね！！頑張って下さいね」「世界遺産にしてもらいましょう」「すごい 自分がデカデカと壁一面に」「世界の流星様」「とんでもなく豪華な絵面」「看板になるほど活躍してる瑠星ジョッキー、本当にかっこいいです！」「夢叶った証拠だね！これからも世界で輝いて」「人馬一体！かっこいい！！」「看板の瑠星さんも、実物の瑠星さんもめちゃくちゃカッコいいです！」「実物もパネルもイケメンすぎて、どっちが本物か一瞬バグったわＷ」「私も現地でパネル見たいです！坂井瑠星ジョッキー有名すぎます」「連覇を期待してます！」などのコメントが寄せられている。