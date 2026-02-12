◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール3日目(12日、宮崎市)

巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。最終日には大勢投手がキャンプ初のライブBPに臨みました。

このライブBPは元々予定されていなかったものの、大勢投手の要望に応える形で実現。大勢投手は朝からしっかりとブルペンで投げ込み、マウンドにあがりました。この日はWBC球を使用し、佐々木俊輔選手・小濱佑斗選手・皆川岳飛選手と対戦。ヒットを許す場面もあったものの、2つの三振を記録するなど、ボールへの適応をのぞかせました。

これを振り返った大勢投手は「今日一番確認したかったのはフォークボール。フォークボールで空振りを取るっていうのが目標にあがっていて、(空振りを)取れたので。でもまだまだ精度は上がるなっていう感じがあったので、フォークボール以外にもそういうところをまた修正して本大会に臨みたいなと思います」とコメント。ストレートに関しても、打者と対戦する仲で課題が見つかったと収穫を口にしました。

今後、大勢投手は巨人キャンプを離脱し、侍ジャパンのキャンプへ参加。ここまでの巨人キャンプ期間を「ケガがなくてよかったなっていう気持ちが一番強いです」と語りながら、「ジャイアンツを代表してしっかり頑張りたいなと思います」と今後に向けて意気込みました。

そんな侍ジャパンでは、投手陣にケガでの離脱者が続出。大勢投手は「ケガっていうのは突然くるので、僕自身もケガでいろんな思いをしてきましたし。このWBCに向けてボールを使ったり、色々な調整を早めたりと多分皆さんしてきたと思うので、そういった方々の気持ちもしっかり背負って頑張りたいと思います」と思いを語りました。