しゃぶ葉、期間限定『牛たん食べ放題』が復活 2・19から4週間【詳細あり】
しゃぶ葉が、19日から3月18日までの4週間限定で『牛たん食べ放題』を実施する。2025年に開催した同企画では、2週間で130万皿超を提供し、「コスパ良すぎる」と話題になった人気フェアの復活となる。
焼肉でも人気な部位「牛たん」。同フェアでは、世界中から厳選した牛たんを使用し、旨みあふれる深い味わいと独特の食感をしゃぶしゃぶでさっぱりと楽しめる。前回開催時には「しゃぶ葉の牛たんは無限に食べられる」「コスパが良すぎる」などの声が上がり、フェア終了後も復活を望む声が多く寄せられていたという。
おすすめのだしは、かつおの旨みに柚子の香りを加えた塩味ベースの「柚子塩だし」。たれ・薬味コーナーでは、ねぎと塩、ごま油を組み合わせたオリジナルの“ねぎ塩だれ”がおすすめ。さらに味噌ベースのサムジャンや自家製梅だれなど、多彩なアレンジが可能だ。20種類以上の野菜と15種類以上のたれ＆薬味BARと組み合わせ、自分好みにカスタマイズできる。
また、今回の「厳選豚」として、やわらかい肉質と繊細な脂の甘みが特長の“九州黒豚”を提供。牛たんとともに堪能したい、こだわりの逸品となっている。
さらに、26日から3月14日まではホワイトデーキャンペーンを実施。数量限定でデザートを彩る「ハートシュガー」が登場するほか、期間限定仕様のラッピングを施したネコロボが来店客を出迎える。
概要は以下の通り。
【期間限定 牛たん食べ放題 概要】
・対象期間：2026年2月19日〜3月18日
※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がある
・販売店舗：しゃぶ葉全店
※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店は提供メニュー・価格が異なる
・対象コース：牛たん食べ放題コース／牛たん＆国産牛食べ放題コース
＜価格＞
・平日ランチ（午後4時まで時間無制限※）
大人3199円（税込3519円）
60歳以上は大人価格から500円（税込550円）引き
小学生990円（税込1099円）
幼児無料
・平日ディナー
大人3799円（税込4179円）
※土日祝は上記価格に200円（税込220円）加算
※一部都心価格店舗では300円（税込330円）加算
※午後2時40分以降の注文は80分時間制限（一部店舗では実施していない）
