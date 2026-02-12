８日に投開票が行われた衆院選で落選した中道・岡田克也氏が、議員会館の事務所の撤収作業を終えたことを１２日、ＹｏｕＴｕｂｅちゃんねる「かつやチャンネル」で報告した。

「議員会館撤収完了。収集したカエルとともに。」と言葉を添え、動画を棚から書類や本がなくなり、ガランとした事務所で、セーターにジャケットを羽織った姿で立った岡田氏。「すっかり引っ越しは終わりました。残されたのはカエルだけです」と収集したカエルの一部が窓際に大量に並んだ様子を紹介。

「昨日、２０匹ぐらい家に持ち帰ったんですが、『私も連れて帰って』というカエルが何匹かいましたので、これを最後に持って帰ります。残ったカエルは思い出として、皆さんに差し上げたり…」と話した。思い切れずにやはり自宅に持ち帰ることにしたカエルは５匹。ガランとした棚に置かれていた。

選挙の翌９日には「４日間で議員会館を撤収しなければなりません。これがなかなか大変で」と話していた岡田氏。１１日には立憲・辻元清美参院議員が事務所を訪れ、岡田氏と別れのあいさつ。「涙が出そうになった」とＳＮＳでつづるとともに、たくさんのコレクションの中から、ガラスのカエルを譲り受けたことを明かしていた。