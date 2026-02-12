イタリアで行われているミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本勢の金メダルが期待されるのが、フリースタイルスキー男子モーグルだ。

エース堀島行真（トヨタ自動車）の優勝の可能性はどのくらいあるか。一つの指標として、今季の世界ランキングを紹介する。（デジタル編集部）

世界ランキングに相当するのがワールドカップ（Ｗ杯）ランキングだ。堀島は、今季のＷ杯ではモーグルに４戦出場。昨年１２月７日の開幕戦と、１月１６日に行われた直近の大会をともに制するなどして３度、表彰台に上った。Ｗ杯ランキングでも、２０１８年平昌五輪銀メダリストのマット・グレアム（豪州）や、最大のライバルのミカエル・キングズベリー（カナダ）を抑えてトップに立っている。１戦のみのデュアルモーグルでも２位になっていて、デュアルモーグルと合わせたランキングでも首位だ。

昨季はモーグルでキングズベリーに次ぐ２位。一昨季は堀島が１位でキングズベリーが２位だった。昨季の世界選手権も、モーグルは堀島が優勝でキングズベリーが２位。デュアルモーグルはその逆だった。キングズベリーは今季Ｗ杯に２戦しか出場がなく、ランキングは６位にとどまるが、順当なら今大会でも２人で優勝を争うとみていいだろう。五輪でフリースタイルスキーの日本男子が獲得したメダルは、前回大会の堀島と２０１８年平昌大会の原大智の銅のみ。優勝なら日本男子初の快挙となる。

国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）は、獲得賞金のランキングも発表していて、今季は堀島が４万７８４２ユーロ（約８７０万円）でダントツの１位。２位はグレアムでキングズベリーは４位だ。

女子のＷ杯ランキング１位は、北京五輪金メダルのジャカラ・アンソニー（豪州）。日本勢は、冨高日向子（多摩大ク）がモーグルで６位、デュアルモーグルと合わせ７位につけている。