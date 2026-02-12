友チョコ？本命？「キッザニア東京 バレンタイン 2026」子どもたちのリアルな本音とは

バレンタインの季節、「わが子は今年どうするの？」「手作り？」「誰にあげる？」「どんな味が人気？」と気になりますよね。

「キッザニア東京」で開催中の「キッザニア東京 バレンタイン 2026」（〜2/14）では、子どもたちが調査員となり、来場者1,253人（子ども466人・大人787人）にアンケートを実施（調査期間：2/1〜2/8）。子どもと大人を比べると、“今どきのバレンタイン事情”がくっきり。

今回は、バレンタインアンケート調査の結果をもとに「キッザニア東京」で開催された座談会での子どもたちのリアルな声を、チョコレートを使用したお菓子作り体験と合わせてレポートします。

子どもはワクワク、大人は？バレンタインの楽しみ度をチェック

アンケート結果を発表する座談会に参加したのは、「キッザニアの街をよりよくするために活動している」という約20名のこども議会議員のうち、小学2〜5年生の6名です。さっそくアンケート結果をチェック。



「バレンタインは楽しみですか？」という質問に関して、子どもの77.9％、大人の83.9％が「楽しみ」と回答。

「友達と交換するのが楽しみ」

「手作りするのが楽しい」

という声が。世代を問わずバレンタインを楽しんでいることが伝わってきました。

一方で、「ただのイベント」「あげる人がいない」という少しクールな意見も。



こども議会議員のメンバーからは、

「朝学校に行ったら机にチョコがいろいろ置いてあるのが楽しみ」

「みんなの手作りチョコがかわいくて、見るのも楽しい」

「何をあげるか考える時間も楽しい。でも、渡す子を決めるのは大変」

という“今どき小学生”の本音もチラリ。

何を渡す？やっぱり主役は……



「バレンタインに何を渡したいですか？」という質問では、全体の44.1％がチョコレートを選びました。

女の子や女性の約8割がチョコレートやチョコレートを使ったお菓子を渡す一方、男の子や男性の57.7％は「あげない」とのこと。

さらに、「チョコも渡すけど、ハンカチも渡す」

「チョコ味のクッキーや、イチゴ味を組み合わせる」

など、見た目や組み合わせまで考えている声も。

チョコは手作り？それとも買う？



「渡すお菓子を手作りしますか？」という質問では、子ども72.2％、大人44.6％と、子どものほうが手作り派が多い結果に。

「去年買ったものを渡したらちょっと浮いた。手作りのほうがいいのかな」

「クッキーから手作りする」

子どもたちなりにちゃんと考え、選んでいることが伝わってきました。

何個用意する？“友チョコ文化”が主流



「今年のバレンタインはどのくらい渡しますか？」という質問に対して、子ども「たくさん渡す」48.4％、大人「本当に渡したい人だけ」55.7％という結果に。

この結果を聞いて、こども議会議員の中には、

「8個は用意するけど、20個あれば安心」

「クラスの子たちに渡すから32個用意する」という声も。

子どもたちにとっては「友チョコ交換」が中心のイベントなのかもしれません。

「誰に渡す？」年齢とともに変化



「今年のバレンタインは誰にプレゼントを渡しますか？」では、子ども全体の71.0％が友達と答えたのに対して、大人は30.9％。逆に、家族や親せきが70.7％でした。

子どもたちにとっては“友チョコ”が主役。でも、大人になると、また家族に戻っていく。そんな変化も見えてきました。

「好きな味は？」に意外な答え



子どもに人気なのは、ミルク・イチゴ・ホワイト。

大人は、ミルク・ビター・抹茶。

こども議会議員の中ではミルクやイチゴが好きな子が多い一方で、抹茶やオレンジピールといった少しビターな味を好む子もいました。年齢とともに、味の好みが少しずつ変わり始める時期なのかもしれませんね。

小学生ならではのピュアなエピソードも



アンケート発表のあとで、こども議会議員にさらに詳しく質問してみました。

「お父さんやお母さんには、何味のチョコをあげる？」と聞くと、「お父さんはピスタチオ、お母さんはイチゴ」「お母さんはミルクで、お父さんはビター」と、家族それぞれの好みをちゃんと把握している様子。

「家族で一緒に作ったりする？」と聞くと、

「お母さんと一緒に作る」

「クッキーやアイスを作ることもある」

「お菓子の家を作ったことがある」

という声も。バレンタインのお菓子作りをきっかけに、親子で楽しいひと時を過ごせそうですね。



バレンタインの思い出について聞いてみると、

「放課後に来てって言ったのに来なかった」

「当日、好きな子が熱で休んだ」

など、ほろ苦いエピソードを話してくれました。小学生ならではのピュアな話を聞き、思わず自分の学生時代を重ねるママもいるかも？

チョコレートの渡し方についても、「学校はダメだから塾で」「公園で」「近所で集まる」と、子どもたちなりにルールを守りながら工夫している姿が印象的でした。

簡単なのに本格派！チョコ菓子作りに挑戦



座談会後は、「マシュマロサンドクッキー作り」に挑戦。マシュマロやMOONLIGHT、小枝、DARSなど身近なお菓子を使い、レンジで温めてデコレーション。待ち時間には、チョコレートの原料“カカオ”の話も。お菓子作りのワクワクに、ちょっとした学びも加わる時間でした。



体験したこども議会議員たちからは、

「みんなで作るのが楽しかった」

「普段は家でお菓子作りをしないけど、家でもやってみたい」

「袋に入れるのが意外と難しかった」

といった声があがりました。

「キッザニア東京」での「マシュマロサンドクッキー作り」体験は2月14日までですが、自宅で家族や友達と挑戦してみるのもいいかもしれませんね。

資料提供・キッザニア東京

　撮影、編集・編集部