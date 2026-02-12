【バレンタイン・トラブル！】息子の幼馴染が涙。関係が…変わったー！＜第6話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、幼馴染の女の子との再会から起こった一件です。
帰宅すると家の前に女の子が。よく見ると、幼稚園の頃からずっと仲よしの幼馴染のリサちゃんではありませんか。
ママ「どうしたの？ 長男ならまだ学校から帰ってきて……」
すべて言い終える前にママはビックリ。なぜならリサちゃんは顔を真っ赤にし、目に大粒の涙を浮かべていたのです。
リサ「これ！ 長男くんに渡してください！」
紙袋をずいっと渡すと、猛ダッシュで走り去るリサちゃん。呆気にとられるママ。ナニゴト！？
甘い恋の物語……でしょうか。リサちゃん頑張ったね。しかしママはリサちゃんがなぜ泣いていたのかわからずモヤモヤ。まあまあ、若い2人のことです。そっとしておきましょうか。気になりますよねー（笑）。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
