¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¤¬à¤ªÉ÷Ï¤á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#2016♡¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤ß¤òÉÕ¤±¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2016Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Åê¡£Ãæ¤Ë¤ÏÁ¬Åò¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¶»¸µÉôÊ¬¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿ÎëÌÚ¤Ë¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÀ¨¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤¢¤Î»þ¤¿¤¯¤µ¤óÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦²á¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÙË¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¤Ê¡×