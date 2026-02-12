¡Ö¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤òÂà¼Ò¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë
¡¡ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤Ï12Æü¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê28¡Ë¤¬3·î31ÆüÉÕ¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿Æ±¼Ò¤âÂà¼Ò¤¹¤ë¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¸½ºß¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê29¡Ë¡áBIPROGY¡á¤È¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°Àè¤Ê¤É¤Ïº£¸åÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î»ÖÅÄ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯¤ËºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤ËÆþÃÄ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê27¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤È½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¾¾»³¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ïºò²Æ¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢Æ±12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¿·¤·¤¯¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¸Þ½½Íò¤È½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡»ÖÅÄÀéÍÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Î²ò¾Ã¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Îý½¬´Ä¶¤Ê¤É¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î10Ç¯¤òÀáÌÜ¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç10Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æº£¸å¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×