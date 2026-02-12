¡Ö¤¨⁉¾¾ºê¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡©¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¾¾ºêÍ¥µ±à¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¶á±Æá¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÀ¼
ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡ª¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë(76)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºêÍ¥µ±(27)¤Îà¶á±Æá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¿·³ã¤Ë¤ÆÂçÀé°¬³Ú¤òÌµ»ö·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÀîÎ´Ìé¤äÆ£¸¶µª¹á¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶¦±é¤·¤¿¹â¶¶¹îÅµ¤é¤È¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ºê¤Ï1·î¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤Î²È¿Ã¤Ç¡¢ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¡ÅçÀµÂ§¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ºê¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡©¾¾ºê¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡©¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤´»ÒÂ©¤¬ÇÐÍ¥¤È¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿·¥¥ã¥¹¥È¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤âÂ¿ºÌ¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡ÖÏÃÂêÀ¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¾¾ºê¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¡¢±Ç²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö·²ÀÄÀïµ¡×(2021Ç¯)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥ó¥ÐMG5¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢22Ç¯)¡¢¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×(TBS¡¢23Ç¯)¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡£