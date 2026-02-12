取り残される生徒がいない学習環境を作ろうと、山形県東根市の中学校できょう、理解度に応じた問題を提供するＡＩ型教材を使った授業が行われました。

【写真を見る】生徒の理解度に応じて最適な問題を提供 AI型教材を使った授業を公開（山形・東根市）

新しい学びの形になるのか、注目です。

藤井響樹アナウンサー「先生が教壇に立って展開する見慣れた授業風景とは違って

ＡＩを使った授業では生徒各々がパソコンを開いて、各自で進めています」

きょう、東根市立神町中学校に導入されたのはＡＩ型デジタル教材。パソコンを相手に学びます。

最大の特徴は生徒の理解度に応じてＡＩが一人ひとりに最適な問題を提供する点です。

これにより、生徒自身が「どこでつまづいているか」を把握し学習を進めることができるということです。

生徒「間違った所がまとめられているから、間違った所だけの問題集がすぐできてくるから、復習も簡単にできる」

生徒「前（のタブレット）より使いやすくて、新しくなって（文字を）書いたりできるので、めちゃくちゃいいと思っている」

■教員も手ごたえを感じる

通常の授業と違い、生徒ごとに取り組む問題や学ぶスピードが変わりますが、ＡＩが作り出す授業に見学した教員も手ごたえを感じている様子でした。

教員「自分が分からない所をどんどん追求できるので、集中力が上がる面もあるのかなと」

ＡＩ教材を導入することで教員の業務の軽減はもちろん、多様な学びや、個人に合わせた重点学習にも期待が持てると言います。

東根市立神町中学校 川越一法 教諭「生徒１人ひとりがどこまでできているか、理解度も教師のアプリの方で分かるので、それを使っていくとどこでつまずいている生徒が多いのかを把握できるので効果はあるかなと」

東根市では、４月から市内全ての中学校でＡＩ型教材を導入するということです。