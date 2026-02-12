2025年10月上旬、静岡県沼津市内の月極駐車場に止めた車の中で、SNS上で交流のあった30代の女性にわいせつな行為をした疑いで、29歳の男が2026年2月12日に逮捕されました。

不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士市今泉に住む自営業の男（29）です。警察によりますと、男は10月上旬、沼津市内の月極駐車場に止めた自分の車の中で、SNS上で交流のあった静岡県東部に住む30代の女性に対して、身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。

30代の女性は、沼津市内にある飲食店内でSNSを使って自分の行動を生配信していたところ、フォロワーである男が女性の元へ突然訪れたとみられています。

男と女性は、被害にあった日に初めて会ったということです。

後日、女性が北海道に住むSNS上の友人に、被害を受けたことを相談したところ、友人が北海道警に通報し、北海道警が静岡県警に連絡し、逮捕に至りました。

警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。

警察は、犯行に至った詳しい状況や動機などについて調べています。