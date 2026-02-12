新潟県内に住む20代男性から450万円をだまし取ったSNS型投資詐欺の疑いで男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県一宮市の自称・清掃業の男(25)と住居不定の会社員の男(25)です。



警察によりますと、2人は何者かと共謀して2022年12月24日～2023年1月23日までの間、投資名目の広告にクリックした新潟県内在住の20代男性に対し、SNSの電話機能などで「資金は消費者金融から借りて調達します」「借りた金を資金にして投資すれば儲かり、すぐに返済できる」「トレーダーにお金を渡して利益の何%かが入ってくる」などと話しました。



2023年1月16日～23日までの間、複数回にわたり指定した口座に現金を振り込ませ、男性から計450万円をだまし取った疑いがもたれています。男性から「詐欺にあったのではないか」と警察に相談があり発覚しました。警察は2人の関係などを調べています。