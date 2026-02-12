有料道路で離着陸の試験を実施したインドネシア空軍のF16戦闘機/Indonesian Air Force

（CNN）インドネシアは、国内各地の有料道路を戦闘機の緊急滑走路として活用する計画に着手した。広大な群島国家に事実上、複数の空母を配備するのと同等の効果を持たせる狙いがある。

インドネシア空軍参謀長のトニー・ハルジョノ氏は11日、将来的には国内38州のそれぞれに少なくとも1カ所、有料道路の一部を緊急滑走路として使用できる区間を設けたいとの考えを示した。具体的な時期は明らかにしていない。

同日行われたデモンストレーションでは、スマトラ島南部のランプン州にある有料道路で、インドネシア空軍のF16戦闘機と攻撃機スーパーツカノが着陸と離陸に成功した。

高速道路を軍用機の滑走路として使う構想は新しいものではない。米国やフィンランド、スウェーデンなどの軍が実施している。

米軍も中国との有事に備え、太平洋の島々に戦闘機を分散配備して攻撃対象になりにくくする取り組みを進めている。

インドネシアは南シナ海を巡り中国と紛争を抱えているが、今回の計画は特定の国を念頭に置いたものではないとみられている。

インドネシア空軍は声明で「状況に応じた代替滑走路として有料道路を活用することで、有料道路が公共交通インフラとしての本来の機能を損なうことなく、さまざまな潜在的脅威に直面する空軍の即応態勢を強化することが期待される」とした。

こうした取り組みは、広大な国土をカバーするうえで費用対効果の高い方法でもあると、専門家は指摘する。

インドネシアは世界最大級の群島国家で、東西5000キロにわたり、6000以上の有人の島が点在している。

こうした広大な領域を空母でカバーするには大きな負担がかかる。インドネシア海軍は空母を保有しておらず、取得や維持には巨額の費用が必要となる。

シンガポールのラジャラトナム国際学研究所の研究員、コリン・コー氏は「空母は費用対効果の高いプラットフォームとしてそれほど魅力的ではないようだ」と述べた。「群島全体に数多くの有料道路や高速道路を緊急軍用滑走路として指定する方が、戦略的にも運用的にも理にかなっている」

「リスクの許容範囲は空母よりも低い」とコー氏はCNNに語った。「空母に一度でも打撃を与えれば、空母は消滅してしまう」

複数の道路を滑走路として利用することで、1カ所が使えなくなっても複数の滑走路で不足分を補うことができるという。

道路は、空母の運用に必要な数よりも多くの、そしてより安価な航空機を運用できる。今回のデモンストレーションで使用されたF16とスーパーツカノはいずれも空母から離陸することはできない。