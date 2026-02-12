読者が選ぶ「波うららかに、めおと日和」好きなシーントップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/02/12】全プラットフォーム横断アワード「モデルプレス ベストドラマアワード」で6冠を達成するなど、視聴者から今もなお熱い支持を集めているフジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025年）。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「あなたが最も好きなシーンは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「『波うららかに、めおと日和』好きなシーン」トップ10を発表する。
【写真】「めおと日和」好きなシーンTOP10一覧
原作は、西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。芳根京子が主人公・江端なつ美を、本田響矢がなつ美の夫・瀧昌を演じ、観る度に初心な胸キュンを呼び起こしてくれる。
1位：瀧昌がなつ美に「あまりほかの男と仲良くしないで」と言うシーン（4話）
2位：帰ってきた瀧昌に駆け寄り「おかえりなさい」と言ってなつ美が抱きしめるシーン（最終話）
3位：風邪をひいたなつ美が瀧昌の手に「おかえりなさい」と書いて伝えるシーン（5話）
4位：新婚旅行中の旅館でなつ美と瀧昌がキスするシーン（2話）
5位：なつ美と瀧昌が寝室でお互いのほっぺを触るシーン（4話）
6位：なつ美と瀧昌が初夜を迎えたシーン（6話）
7位：なつ美と瀧昌が変装し、喫茶店で会う芙美子と深見を偵察するシーン（6話）
8位：なつ美が「他の女性には言わないで」と言うシーン（8話）
9位：なつ美と瀧昌が指輪を受け取って2人で眺めるシーン（最終話）
10位：瀧昌がなつ美に仕事から帰る日程を耳打ちで伝えるシーン（2話）
調査期間：2026年1月16日〜1月26日
回答数：1,215件（性別比：女性95.3％、男性2.5％、回答なし2.2％）
年代内訳：10代11.1％、20代14.7％、30代12.4％、40代22.6％、50代25.2％、60代以上14％
└うち学生の回答数：184件
└内訳：小学生：1.6％、中学生19.6％、高校生39.1％、大学生・専門学生・大学院生39.7％
見事1位に輝いたのは、瀧昌が剥き出しの嫉妬心を見せた名シーンだ。なつ美の妹・ふゆ子（小川彩）と幼なじみ・瀬田（小宮璃央）が家を訪れた際、なつ美と瀬田の親密な様子を目の当たりにした瀧昌。2人の帰宅後、背後から覆いかぶさるように「俺には言えない話ですか？」「言って」と問いただした後、なつ美の言葉に安堵し「あまり他の男と仲良くしないで」と素直なヤキモチを見せた。寡黙な彼が見せた素直な独占欲と、普段の口調とは異なる“タメ口”のギャップに悶絶する視聴者が続出した。
＜読者コメント＞
・「瀧昌が嫉妬する様子に、なつ美への深い愛情を感じて、とてもときめきました」
・「あまり感情を表に出さなかった瀧昌様があんなに感情をむき出しにしているシーンを見てこちらも心揺さぶられました…メロい…」
・「寡黙であまり感情を表に出さない瀧昌が初めて見せた嫉妬する姿にキュンとした」
・「今まで敬語で話してた瀧昌が嫉妬して初めてタメ口になったことで、感情が素直に溢れ出た瞬間だったなと感じました。このシーンは何回観てもキュンキュンします」
・「瀧昌様のタメ口にキュン。“ちゃぶどん”という技が当時あったか知らないですが、この時代のキュンを令和だからこそ描ける素敵な名シーン」
2位は、最終話の感動的な再会シーン。暴風雨の影響により艦が大きく揺れ対処に追われていた瀧昌が無事帰還し、なつ美が全力の抱擁で迎える一幕だ。不安に押しつぶされそうな日々を乗り越え、溢れ出した彼女の「おかえりなさい」の響きは、これまでのどの回よりも重く、温かい。芳根の涙が滲む圧巻の熱演と、それを受け止める本田の包容力に、多くの視聴者が共に涙した。
＜読者コメント＞
・「瀧昌様が無事に帰ってきた喜びや、これまで抱えていた心配や不安の気持ちが、なつ美さんの駆け寄り方や表情から強く伝わってきて、思わず感情移入してしまいました。また、2人が抱き合うシーンは、視聴者にとっても待ちわびた再会で胸がいっぱいになる印象的な場面でした」
・「帰ってきた瀧昌に勢いよく抱きつきにいくなつ美と、そんななつ美をしっかり受け止める瀧昌に胸を打たれた。夢ではないと確かめる様にお互い頬を触り見つめる姿が何度観ても心がぎゅっとなる」
・「なつ美の心を映すかのように揺れるカメラワーク、じんわりと目に涙が溜まっていく芳根ちゃんの演技にとにかく号泣。他にも好きなシーンはたくさんあるけど、このシーンは何度も観返しました」
・「やっと会えたというなつ美ちゃんの想いがあのシーンに込められていて感動しました」
・「『おかえり』『ただいま』という、当たり前の日常の言葉の重みを一番感じた場面だからです！！」
3位は、風邪で声が出ないなつ美が、瀧昌の手のひらに指で「おかえりなさい」とつづる5話のシーン。なつ美の想いに応える瀧昌の温かな「ただいま」という一言に、胸を打たれる人が多かった。2人が丁寧に積み重ねてきた時間の尊さが凝縮されており、言葉を介さずとも想いが溢れ出す姿は、観る者の心を優しく包み込んだ。
＜読者コメント＞
・「なつ美ちゃんが声を出せない中でも伝えたかったのが『おかえりなさい』なのが本当に素敵だなと思ったし、受け取った瀧昌様の『ただいま』も温かくて、一緒にいられる時間を丁寧に紡ぐ2人にほっこりしました。手を取る瀧昌様と寄りかかるなつ美ちゃんの後ろ姿も尊かったです」
・「『ただいま』と言われたなつ美さんの笑顔が可愛すぎました。言葉は少ないのに、2人の胸がいっぱいになっている気持ちが見えるようで、こちらも心が温かくなる素敵なシーンでした」
・「このドラマのテーマの1つである、些細な日常の幸せを改めて強く感じたシーンだったため。心がじんわり温かくなりました」
・「『おかえりなさい』がなつ美にとって、どれだけ大切な言葉なのか。それを受けた瀧昌の『ただいま』で2人の関係性が今までよりグッと近づいていて、観ていてウルウルしました」
・「一緒に生活していく中で疎かになってしまいそうな言葉をなつ美さんと瀧昌様が大切にしていることが分かる印象的なシーンで、2人を愛おしく感じた大好きなシーンです」
4位は、新婚旅行の夜に交わされたなつ美と瀧昌の初キスシーン。瀧昌から「あなたに…触れてもいいでしょうか。無理でしたらせめてもう少し近くにいかせていただきたい」と尋ねられ、なつ美が勇気を振り絞り瀧昌に近づくと、瀧昌が優しく口づけをした。美しいキスシーンが描かれた直後、緊張のあまりなつ美が酸欠で倒れてしまうという微笑ましいオチも含め、本作を語る上で外せない名場面だ。
＜読者コメント＞
・「『めおと日和』といえばこのシーンが浮かびます。あの大きな月に負けない2人がとても素敵です」
・「1話で距離があった2人が新婚旅行で少しずつ距離を縮めていく過程がキュンキュンしました！そしてデカ月を背景にした瀧なつ（瀧昌＆なつ美）が美しすぎました。瀧昌のなつ美を見つめる目で本田響矢くんに落ちました！」
・「2人の距離がグッと近くなるシーン。その後、なつ美が気絶して慌てふためく瀧昌の様子も含めて好きなシーン」
・「月をバックにしたぎこちなくも美しい初めてのキスが何度観てもキュンキュンして一番好きなシーンです」
・「やっぱりこのシーンはこのドラマで外せないワンシーンです。大きな月をバックに初キス！その後になつ美さんが酸欠になるというアクシデントまで。とても綺麗な場面でした」
そして第5位は、寝室で互いの頬を触り合う仲睦まじい一幕がランクイン。瀧昌の寝顔にいたずらを仕掛けるなつ美と、目を覚まして優しく“仕返し”をする瀧昌。何気ない日常の尊さを再確認させる多幸感溢れるやり取りは、まさに「波うららかに、めおと日和」を体現した名シーンとなっている。また、第1話に比べ、2人の布団の距離が確実に縮まっている演出も、徐々に深まる愛を静かに物語る胸キュンポイントとなった。
＜読者コメント＞
・「些細ないたずらができちゃうほど2人の距離がまた一段と近づいたことが分かり、可愛らしくてキュンキュンする大好きなシーンです」
・「何気ない日常がどれだけ幸せかを改めて考えさせられ、感じられるシーン。『小さくて何気ないことだけど、それが結局は一番の幸せだったりするよね』と素直に思える！これこそ『めおと日和』と思えるシーン」
・「1話よりも布団の距離が近づいていたのが良かったです」
・「とにかく癒されるシーン。『このままなつ美ちゃんのそばで生きてください瀧昌様…！』と強く思った瞬間でした」
・「瀧昌となつ美の距離が縮まったのを感じられて、ほっこりしたからです。また主演2人の表情が素敵だからです！最高！！」
＜読者コメント＞
・「視線や仕草から、お互いがお互いに本当に想い合っていることが伝わってきて、心が温かくなったシーンだからです」
・「とにかく2人が綺麗で観ながら自然と涙が流れていました。想いをなかなか口に出せない瀧昌様が『綺麗だ』と言葉にした時、涙腺崩壊しました」
・「2人が時間をかけて心を通わせ、結ばれたシーンがとても美しかったです」
＜読者コメント＞
・「とにかく2人のわちゃわちゃが可愛すぎました！！瀧昌様のなつ美に向ける愛おしそうな目にほっこりキュンキュンしました！」
・「変装も可愛いし、芙美子さんのために尾行してきたのに結局2人の世界で喫茶を楽しんでてとても微笑ましい」
・「芳根京子さんと本田響矢さんのコミカルな演技が息ぴったりでとても可愛かったです。離れ離れの生活を送る中で、束の間の2人の幸せな時間だと思うと余計に愛しく感じます」
＜読者コメント＞
・「なつ美が可愛すぎて、それにデレデレな瀧昌様も可愛いすぎた」
・「このセリフを言う時のなつ美の可愛らしさ、いじらしさと、それを言われて『かっ、かわっ…！』ってなる瀧昌様。2人が愛らしくてほっこりキュンキュンします」
・「なつ美からのはじめての可愛らしいお願いごとを受けてからの、瀧昌のドギマギした態度がキュンとした。その後の瀧昌の返事を聞いた後のなつ美の言動もキュンポイントでした」
＜読者コメント＞
・「結婚して1年が過ぎ、瀧昌様の可愛い意地悪とどうしても指輪を並べたいなつ美ちゃんがとてもチャーミングでキュンとしますし、やっと2人揃って取りに行くことができて心から『おめでとう』と伝えたい気持ちになります」
・「写真を2人で取りに行けなかったからこそ、指輪は2人で取りに行けて感動したから。お互いに指輪を付け合ってたり見合ってたりしてるところもキュンキュンした」
・「約束がやっと叶ったシーンだから。2人の満面笑顔を見れて視聴者側も幸せでした」
＜読者コメント＞
・「なつ美の寂しさに気付いて行動する瀧昌の優しさと誠実さを感じたから」
・「あの生真面目な瀧昌が規則に反して帰りの日程教えちゃうなんて、もうすでになつ美にベタ惚れですよね！？いきなり後ろからの耳元ボイスにドキッとさせられました。横顔も美しい…」
・「出会って間もない2人だけど、寂しそうにするなつ美にこっそり帰る日を伝えていて、瀧昌にとってなつ美はすでに特別な存在になっていたんだなと思いキュンときました」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ドラマ「波うららかに、めおと日和」
原作は、西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。芳根京子が主人公・江端なつ美を、本田響矢がなつ美の夫・瀧昌を演じ、観る度に初心な胸キュンを呼び起こしてくれる。
◆読者が選ぶ「波うららかに、めおと日和」好きなシーンTOP10
1位：瀧昌がなつ美に「あまりほかの男と仲良くしないで」と言うシーン（4話）
2位：帰ってきた瀧昌に駆け寄り「おかえりなさい」と言ってなつ美が抱きしめるシーン（最終話）
3位：風邪をひいたなつ美が瀧昌の手に「おかえりなさい」と書いて伝えるシーン（5話）
4位：新婚旅行中の旅館でなつ美と瀧昌がキスするシーン（2話）
5位：なつ美と瀧昌が寝室でお互いのほっぺを触るシーン（4話）
6位：なつ美と瀧昌が初夜を迎えたシーン（6話）
7位：なつ美と瀧昌が変装し、喫茶店で会う芙美子と深見を偵察するシーン（6話）
8位：なつ美が「他の女性には言わないで」と言うシーン（8話）
9位：なつ美と瀧昌が指輪を受け取って2人で眺めるシーン（最終話）
10位：瀧昌がなつ美に仕事から帰る日程を耳打ちで伝えるシーン（2話）
調査期間：2026年1月16日〜1月26日
回答数：1,215件（性別比：女性95.3％、男性2.5％、回答なし2.2％）
年代内訳：10代11.1％、20代14.7％、30代12.4％、40代22.6％、50代25.2％、60代以上14％
└うち学生の回答数：184件
└内訳：小学生：1.6％、中学生19.6％、高校生39.1％、大学生・専門学生・大学院生39.7％
◆1位：瀧昌がなつ美に「あまりほかの男と仲良くしないで」と言うシーン（4話）
見事1位に輝いたのは、瀧昌が剥き出しの嫉妬心を見せた名シーンだ。なつ美の妹・ふゆ子（小川彩）と幼なじみ・瀬田（小宮璃央）が家を訪れた際、なつ美と瀬田の親密な様子を目の当たりにした瀧昌。2人の帰宅後、背後から覆いかぶさるように「俺には言えない話ですか？」「言って」と問いただした後、なつ美の言葉に安堵し「あまり他の男と仲良くしないで」と素直なヤキモチを見せた。寡黙な彼が見せた素直な独占欲と、普段の口調とは異なる“タメ口”のギャップに悶絶する視聴者が続出した。
＜読者コメント＞
・「瀧昌が嫉妬する様子に、なつ美への深い愛情を感じて、とてもときめきました」
・「あまり感情を表に出さなかった瀧昌様があんなに感情をむき出しにしているシーンを見てこちらも心揺さぶられました…メロい…」
・「寡黙であまり感情を表に出さない瀧昌が初めて見せた嫉妬する姿にキュンとした」
・「今まで敬語で話してた瀧昌が嫉妬して初めてタメ口になったことで、感情が素直に溢れ出た瞬間だったなと感じました。このシーンは何回観てもキュンキュンします」
・「瀧昌様のタメ口にキュン。“ちゃぶどん”という技が当時あったか知らないですが、この時代のキュンを令和だからこそ描ける素敵な名シーン」
◆2位：帰ってきた瀧昌に駆け寄り「おかえりなさい」と言ってなつ美が抱きしめるシーン（最終話）
2位は、最終話の感動的な再会シーン。暴風雨の影響により艦が大きく揺れ対処に追われていた瀧昌が無事帰還し、なつ美が全力の抱擁で迎える一幕だ。不安に押しつぶされそうな日々を乗り越え、溢れ出した彼女の「おかえりなさい」の響きは、これまでのどの回よりも重く、温かい。芳根の涙が滲む圧巻の熱演と、それを受け止める本田の包容力に、多くの視聴者が共に涙した。
＜読者コメント＞
・「瀧昌様が無事に帰ってきた喜びや、これまで抱えていた心配や不安の気持ちが、なつ美さんの駆け寄り方や表情から強く伝わってきて、思わず感情移入してしまいました。また、2人が抱き合うシーンは、視聴者にとっても待ちわびた再会で胸がいっぱいになる印象的な場面でした」
・「帰ってきた瀧昌に勢いよく抱きつきにいくなつ美と、そんななつ美をしっかり受け止める瀧昌に胸を打たれた。夢ではないと確かめる様にお互い頬を触り見つめる姿が何度観ても心がぎゅっとなる」
・「なつ美の心を映すかのように揺れるカメラワーク、じんわりと目に涙が溜まっていく芳根ちゃんの演技にとにかく号泣。他にも好きなシーンはたくさんあるけど、このシーンは何度も観返しました」
・「やっと会えたというなつ美ちゃんの想いがあのシーンに込められていて感動しました」
・「『おかえり』『ただいま』という、当たり前の日常の言葉の重みを一番感じた場面だからです！！」
◆3位：風邪をひいたなつ美が瀧昌の手に「おかえりなさい」と書いて伝えるシーン（5話）
3位は、風邪で声が出ないなつ美が、瀧昌の手のひらに指で「おかえりなさい」とつづる5話のシーン。なつ美の想いに応える瀧昌の温かな「ただいま」という一言に、胸を打たれる人が多かった。2人が丁寧に積み重ねてきた時間の尊さが凝縮されており、言葉を介さずとも想いが溢れ出す姿は、観る者の心を優しく包み込んだ。
＜読者コメント＞
・「なつ美ちゃんが声を出せない中でも伝えたかったのが『おかえりなさい』なのが本当に素敵だなと思ったし、受け取った瀧昌様の『ただいま』も温かくて、一緒にいられる時間を丁寧に紡ぐ2人にほっこりしました。手を取る瀧昌様と寄りかかるなつ美ちゃんの後ろ姿も尊かったです」
・「『ただいま』と言われたなつ美さんの笑顔が可愛すぎました。言葉は少ないのに、2人の胸がいっぱいになっている気持ちが見えるようで、こちらも心が温かくなる素敵なシーンでした」
・「このドラマのテーマの1つである、些細な日常の幸せを改めて強く感じたシーンだったため。心がじんわり温かくなりました」
・「『おかえりなさい』がなつ美にとって、どれだけ大切な言葉なのか。それを受けた瀧昌の『ただいま』で2人の関係性が今までよりグッと近づいていて、観ていてウルウルしました」
・「一緒に生活していく中で疎かになってしまいそうな言葉をなつ美さんと瀧昌様が大切にしていることが分かる印象的なシーンで、2人を愛おしく感じた大好きなシーンです」
◆4位：新婚旅行中の旅館でなつ美と瀧昌がキスするシーン（2話）
4位は、新婚旅行の夜に交わされたなつ美と瀧昌の初キスシーン。瀧昌から「あなたに…触れてもいいでしょうか。無理でしたらせめてもう少し近くにいかせていただきたい」と尋ねられ、なつ美が勇気を振り絞り瀧昌に近づくと、瀧昌が優しく口づけをした。美しいキスシーンが描かれた直後、緊張のあまりなつ美が酸欠で倒れてしまうという微笑ましいオチも含め、本作を語る上で外せない名場面だ。
＜読者コメント＞
・「『めおと日和』といえばこのシーンが浮かびます。あの大きな月に負けない2人がとても素敵です」
・「1話で距離があった2人が新婚旅行で少しずつ距離を縮めていく過程がキュンキュンしました！そしてデカ月を背景にした瀧なつ（瀧昌＆なつ美）が美しすぎました。瀧昌のなつ美を見つめる目で本田響矢くんに落ちました！」
・「2人の距離がグッと近くなるシーン。その後、なつ美が気絶して慌てふためく瀧昌の様子も含めて好きなシーン」
・「月をバックにしたぎこちなくも美しい初めてのキスが何度観てもキュンキュンして一番好きなシーンです」
・「やっぱりこのシーンはこのドラマで外せないワンシーンです。大きな月をバックに初キス！その後になつ美さんが酸欠になるというアクシデントまで。とても綺麗な場面でした」
◆5位：なつ美と瀧昌が寝室でお互いのほっぺを触るシーン（4話）
そして第5位は、寝室で互いの頬を触り合う仲睦まじい一幕がランクイン。瀧昌の寝顔にいたずらを仕掛けるなつ美と、目を覚まして優しく“仕返し”をする瀧昌。何気ない日常の尊さを再確認させる多幸感溢れるやり取りは、まさに「波うららかに、めおと日和」を体現した名シーンとなっている。また、第1話に比べ、2人の布団の距離が確実に縮まっている演出も、徐々に深まる愛を静かに物語る胸キュンポイントとなった。
＜読者コメント＞
・「些細ないたずらができちゃうほど2人の距離がまた一段と近づいたことが分かり、可愛らしくてキュンキュンする大好きなシーンです」
・「何気ない日常がどれだけ幸せかを改めて考えさせられ、感じられるシーン。『小さくて何気ないことだけど、それが結局は一番の幸せだったりするよね』と素直に思える！これこそ『めおと日和』と思えるシーン」
・「1話よりも布団の距離が近づいていたのが良かったです」
・「とにかく癒されるシーン。『このままなつ美ちゃんのそばで生きてください瀧昌様…！』と強く思った瞬間でした」
・「瀧昌となつ美の距離が縮まったのを感じられて、ほっこりしたからです。また主演2人の表情が素敵だからです！最高！！」
◆6位：なつ美と瀧昌が初夜を迎えたシーン（6話）
＜読者コメント＞
・「視線や仕草から、お互いがお互いに本当に想い合っていることが伝わってきて、心が温かくなったシーンだからです」
・「とにかく2人が綺麗で観ながら自然と涙が流れていました。想いをなかなか口に出せない瀧昌様が『綺麗だ』と言葉にした時、涙腺崩壊しました」
・「2人が時間をかけて心を通わせ、結ばれたシーンがとても美しかったです」
◆7位：なつ美と瀧昌が変装し、喫茶店で会う芙美子（山本舞香）と深見（小関裕太）を偵察するシーン（6話）
＜読者コメント＞
・「とにかく2人のわちゃわちゃが可愛すぎました！！瀧昌様のなつ美に向ける愛おしそうな目にほっこりキュンキュンしました！」
・「変装も可愛いし、芙美子さんのために尾行してきたのに結局2人の世界で喫茶を楽しんでてとても微笑ましい」
・「芳根京子さんと本田響矢さんのコミカルな演技が息ぴったりでとても可愛かったです。離れ離れの生活を送る中で、束の間の2人の幸せな時間だと思うと余計に愛しく感じます」
◆8位：なつ美が「他の女性には言わないで」と言うシーン（8話）
＜読者コメント＞
・「なつ美が可愛すぎて、それにデレデレな瀧昌様も可愛いすぎた」
・「このセリフを言う時のなつ美の可愛らしさ、いじらしさと、それを言われて『かっ、かわっ…！』ってなる瀧昌様。2人が愛らしくてほっこりキュンキュンします」
・「なつ美からのはじめての可愛らしいお願いごとを受けてからの、瀧昌のドギマギした態度がキュンとした。その後の瀧昌の返事を聞いた後のなつ美の言動もキュンポイントでした」
◆9位：なつ美と瀧昌が指輪を受け取って2人で眺めるシーン（最終話）
＜読者コメント＞
・「結婚して1年が過ぎ、瀧昌様の可愛い意地悪とどうしても指輪を並べたいなつ美ちゃんがとてもチャーミングでキュンとしますし、やっと2人揃って取りに行くことができて心から『おめでとう』と伝えたい気持ちになります」
・「写真を2人で取りに行けなかったからこそ、指輪は2人で取りに行けて感動したから。お互いに指輪を付け合ってたり見合ってたりしてるところもキュンキュンした」
・「約束がやっと叶ったシーンだから。2人の満面笑顔を見れて視聴者側も幸せでした」
◆10位：瀧昌がなつ美に仕事から帰る日程を耳打ちで伝えるシーン（2話）
＜読者コメント＞
・「なつ美の寂しさに気付いて行動する瀧昌の優しさと誠実さを感じたから」
・「あの生真面目な瀧昌が規則に反して帰りの日程教えちゃうなんて、もうすでになつ美にベタ惚れですよね！？いきなり後ろからの耳元ボイスにドキッとさせられました。横顔も美しい…」
・「出会って間もない2人だけど、寂しそうにするなつ美にこっそり帰る日を伝えていて、瀧昌にとってなつ美はすでに特別な存在になっていたんだなと思いキュンときました」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】