【Netflix「ボーイフレンド」シーズン2インタビュー／ジョウブ編】ボミから言われた印象的な言葉 テホンの告白は「心から嬉しかった」
【モデルプレス＝2026/02/12】Netflixの男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」シーズン2に参加したBoys10人のモデルプレスインタビュー連載。Vol.7はジョウブ（26 ※年齢は収録開始時）が登場。【全話ネタバレあり】
【写真】「ボーイフレンド2」参加者の現在 大胆イメチェンでビジュアル激変
日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーとして2024年に配信開始した「ボーイフレンド」。シーズン2では冬の北海道にある“Green Room”に10人のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら約2ヶ月間の共同生活を行った。
メーカーマーケティングのジョウブは、序盤にウィリアム（34）への切ない片思いを経験するも、その後、シーズン1を観たときから憧れていたテホン（35）が新メンバーとして合流。紆余曲折を経てテホンとまっすぐに向き合い、最後には想いが通じ合った。
― シーズン1が大きな話題となった本作。まずは改めてこのシーズン2に参加することを決めたきっかけ・理由を教えてください。
ジョウブ：次の恋愛への1歩を踏み出したかった！恋愛にちゃんと向き合える機会なんて人生の中でなかなか巡り会えないので、最高のチャンスだと感じました。
― 世界中に配信され、海外のファンもたくさん観ています。配信前は自分のプライベートな部分を見せる怖さもあったかと思いますが、実際の反響を受けて現在のお気持ちはいかがですか？
ジョウブ：恐怖心よりも好奇心が強いので、怖さより期待・興奮などポジティブな気持ちが大きかったです。あまり実感がなく、今のところ特に変化は感じません！
― 共同生活を振り返って、最も記憶に残っている思い出は？
ジョウブ：必死に言葉を紡いでテホンが好きと伝えてくれたとき、本当に心から嬉しかったです。
― 共同生活中にBoysから言われて印象的だった言葉は？
ジョウブ：「あんたはあんたの魅力があるんだからもっとあんたを出しなさい」byボミ先生。
― シーズン1で憧れていたテホンさんの入居から、最初の2人でのコーヒートラックでは想定外のことが起こり、その後もさまざまな出来事がありました。テホンさんとの思い出の中で、自身の気持ちや価値観を最も変えることになった出来事を選ぶとしたら？
ジョウブ：テホンがひっつけていたベッドを離したときに、自分はその場が暗くならないようにとりあえず流してしまうという癖があると、改めて自覚しました。気持ちの共有は円滑なコミュニケーションには欠かせないですね。
― 「ボーイフレンド」への参加を通して自分自身が成長したと感じること、学んだことを教えてください。
ジョウブ：ポジティブな側面だけでなくネガティブな側面も含めて気持ちは言葉で伝えないと、相手には伝わらない。素直が一番ですね！
― 撮影期間が終わってこれまでの生活に戻ったとき、どのように感じられましたか？また自分自身に変化はありましたか？
ジョウブ：単純にみんながいなくて寂しかったです（笑）。これまでよりもずっと前向きに恋愛に向き合い、自分に素直に、そして相手にも素直になれるようになりました。
― 共同生活を終えて、みなさんで集まったり、どなたかと会ったりなどの交流はありますか？
ジョウブ：9人全員とDMや電話で日々連絡を取り合っています！ほんっっっとうに仲良くて最高の友達（ほぼ家族）です。東京メンツとはドライブに行ったり、ショッピングをしたり、宅飲みをしたりしてよく遊んでいます。トモアキはすぐ家に来ます。
― 撮影が終わってから時間が経っているかと思いますが、近況を教えてください。
ジョウブ：以前と変わらず、ひたむきにマーケティングをしています。元気です！
― みなさんが揃った本日の撮影。仲の良さがすごく伝わってきましたが、久しぶりに集まってみていかがでしたか？
ジョウブ：ゆかぴー（母）はいないですが実家に帰ってきた気分でした。みんな大好き！
― モデルプレス読者には今、壁にぶつかっている方もいます。そんな方々に向けて、ジョウブさんが思う“悲しみを乗り越えた方法”を教えてください。
ジョウブ：「明日はきっといい日になる」と信じる。そう信じれば、自ずと悲しい気持ちは溶けていくと思います！
― 最後に夢を追いかけている読者に向けて、ジョウブさんの“夢を叶える秘訣”を教えてください。
ジョウブ：何よりも「自分を信じ、愛すること」です。自分の努力や葛藤は自分にしかわからない。だからこそ一番の理解者である自分が自分を信じてあげないと、何事も成し遂げることはできないと思います。
― 貴重なお話をありがとうございました。
（modelpress編集部）
【イザヤ IZAYA （32）】
IT企業営業／出身：東京都
【ウィリアム WILLIAM （34）】
IT企業PM／出身：ペルー
【カズユキ KAZUYUKI （40）】
通信系営業／出身：大阪府
【ジョウブ JOBU （26）】
メーカーマーケティング／出身：大阪府
【ヒロヤ HIROYA （29）】
アートディレクター／出身：北海道
【フーウェイ HUWEI （26）】
大学院生／出身：タイ
【ボミ BOMI （23）】
大学生／出身：東京都
【リュウキ RYUKI （20）】
大学生／出身：大阪府
【トモアキ TOMOAKI（31）】
IT企業PM／出身：宮城県
【テホン TAEHEON（35）】
デザイナー／出身：韓国
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ボーイフレンド2」参加者の現在 大胆イメチェンでビジュアル激変
◆「ボーイフレンド」シーズン2
日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーとして2024年に配信開始した「ボーイフレンド」。シーズン2では冬の北海道にある“Green Room”に10人のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら約2ヶ月間の共同生活を行った。
◆ジョウブ「ボーイフレンド2」参加は「ポジティブな気持ちが大きかった」
― シーズン1が大きな話題となった本作。まずは改めてこのシーズン2に参加することを決めたきっかけ・理由を教えてください。
ジョウブ：次の恋愛への1歩を踏み出したかった！恋愛にちゃんと向き合える機会なんて人生の中でなかなか巡り会えないので、最高のチャンスだと感じました。
― 世界中に配信され、海外のファンもたくさん観ています。配信前は自分のプライベートな部分を見せる怖さもあったかと思いますが、実際の反響を受けて現在のお気持ちはいかがですか？
ジョウブ：恐怖心よりも好奇心が強いので、怖さより期待・興奮などポジティブな気持ちが大きかったです。あまり実感がなく、今のところ特に変化は感じません！
◆テホンの告白は「心から嬉しかった」
― 共同生活を振り返って、最も記憶に残っている思い出は？
ジョウブ：必死に言葉を紡いでテホンが好きと伝えてくれたとき、本当に心から嬉しかったです。
― 共同生活中にBoysから言われて印象的だった言葉は？
ジョウブ：「あんたはあんたの魅力があるんだからもっとあんたを出しなさい」byボミ先生。
― シーズン1で憧れていたテホンさんの入居から、最初の2人でのコーヒートラックでは想定外のことが起こり、その後もさまざまな出来事がありました。テホンさんとの思い出の中で、自身の気持ちや価値観を最も変えることになった出来事を選ぶとしたら？
ジョウブ：テホンがひっつけていたベッドを離したときに、自分はその場が暗くならないようにとりあえず流してしまうという癖があると、改めて自覚しました。気持ちの共有は円滑なコミュニケーションには欠かせないですね。
◆ジョウブ、Boysは「ほぼ家族」
― 「ボーイフレンド」への参加を通して自分自身が成長したと感じること、学んだことを教えてください。
ジョウブ：ポジティブな側面だけでなくネガティブな側面も含めて気持ちは言葉で伝えないと、相手には伝わらない。素直が一番ですね！
― 撮影期間が終わってこれまでの生活に戻ったとき、どのように感じられましたか？また自分自身に変化はありましたか？
ジョウブ：単純にみんながいなくて寂しかったです（笑）。これまでよりもずっと前向きに恋愛に向き合い、自分に素直に、そして相手にも素直になれるようになりました。
― 共同生活を終えて、みなさんで集まったり、どなたかと会ったりなどの交流はありますか？
ジョウブ：9人全員とDMや電話で日々連絡を取り合っています！ほんっっっとうに仲良くて最高の友達（ほぼ家族）です。東京メンツとはドライブに行ったり、ショッピングをしたり、宅飲みをしたりしてよく遊んでいます。トモアキはすぐ家に来ます。
― 撮影が終わってから時間が経っているかと思いますが、近況を教えてください。
ジョウブ：以前と変わらず、ひたむきにマーケティングをしています。元気です！
― みなさんが揃った本日の撮影。仲の良さがすごく伝わってきましたが、久しぶりに集まってみていかがでしたか？
ジョウブ：ゆかぴー（母）はいないですが実家に帰ってきた気分でした。みんな大好き！
◆ジョウブの悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレス読者には今、壁にぶつかっている方もいます。そんな方々に向けて、ジョウブさんが思う“悲しみを乗り越えた方法”を教えてください。
ジョウブ：「明日はきっといい日になる」と信じる。そう信じれば、自ずと悲しい気持ちは溶けていくと思います！
◆ジョウブの夢を叶える秘訣
― 最後に夢を追いかけている読者に向けて、ジョウブさんの“夢を叶える秘訣”を教えてください。
ジョウブ：何よりも「自分を信じ、愛すること」です。自分の努力や葛藤は自分にしかわからない。だからこそ一番の理解者である自分が自分を信じてあげないと、何事も成し遂げることはできないと思います。
― 貴重なお話をありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆「ボーイフレンド」シーズン2 参加者10人
【イザヤ IZAYA （32）】
IT企業営業／出身：東京都
【ウィリアム WILLIAM （34）】
IT企業PM／出身：ペルー
【カズユキ KAZUYUKI （40）】
通信系営業／出身：大阪府
【ジョウブ JOBU （26）】
メーカーマーケティング／出身：大阪府
【ヒロヤ HIROYA （29）】
アートディレクター／出身：北海道
【フーウェイ HUWEI （26）】
大学院生／出身：タイ
【ボミ BOMI （23）】
大学生／出身：東京都
【リュウキ RYUKI （20）】
大学生／出身：大阪府
【トモアキ TOMOAKI（31）】
IT企業PM／出身：宮城県
【テホン TAEHEON（35）】
デザイナー／出身：韓国
【Not Sponsored 記事】