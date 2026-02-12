iLiFE!若葉のあ、人気アイドルにもらったバレンタインチョコ公開「手作り？」「可愛すぎて食べるのもったいない」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが2月11日、自身のInstagramを更新。クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める9⼈組アイドルグループ・高嶺のなでしこ（たかねのなでしこ）の松本ももなから貰ったバレンタインの贈り物を公開した。
【写真】9人組アイドルメンバー「手作り？」平成女児チョコを手にした2ショット
若葉は「ももなちゃんからバレンタインチョコ貰ったよ」と報告し、松本との写真を投稿。緑色のハートやカラフルなトッピングで可愛らしくデコレーションされたチョコレートが3つ入った透明な袋を手に、頬を寄せ合う仲良しショットを披露し、「のあのだいすきなひとから貰えて幸せ極まりない」とつづっていた。
この投稿は「センス良すぎる」「手作り？」「可愛すぎて食べるのもったいない」「本当に幸せそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
