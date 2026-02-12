末吉秀太、Nissy（西島隆弘）のAAA脱退発表に本音 活動休止前ステージ回顧「心の底から悔しいです」
【モデルプレス＝2026/02/12】AAAの末吉秀太が2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。アーティストのNissy（西島隆弘）がAAAからの脱退を発表したことを受けてコメントした。
【写真】「泣ける」と話題のAAAメンバー集結ショット
末吉は「AAAを応援して下さっている皆様へ」と題し、コメントを投稿。2026年2月11日をもって西島が脱退する運びとなったことについて、「AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお知らせとなり、とても残念」と複雑な心境を吐露。一方で、「一番大事にすべきは個の人生だと思っている」と西島の決断を尊重し、「彼自身で下した決断である以上、彼のこれからを見守っていけたらなと思います。皆様もどうか彼の進む道を優しく見守ってほしい」とファンへ呼びかけた。
また、末吉は活動休止前のステージを振り返り、「あの日会場の誰もが涙を流していた中でまだ先があり終わったわけじゃないと信じていた」と回顧。「その気持ちをぐっと堪え、みんなと交わした5人でまた戻ってくるという約束を果たすことができず本当に、心の底から悔しいです。ごめんなさい」と、再集結を待ちわびていたファンに謝罪。長年、共に歩んできた西島に対しては、「これまで西島ともほんとにいろんなことがありました。もちろん良いことばかりではなかったけれど全てひっくるめて今まで本当にありがとう」と感謝を伝え、「皆様には今後とも変わらず個々の活動含めAAAを温かく支えていただけたら幸いです」と結んだ。
2025年9月8日に3度目の声帯手術を受けたことを報告している西島は同日、公式サイトを通じて「西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「泣ける」と話題のAAAメンバー集結ショット
◆末吉秀太、西島隆弘の脱退受けコメント
末吉は「AAAを応援して下さっている皆様へ」と題し、コメントを投稿。2026年2月11日をもって西島が脱退する運びとなったことについて、「AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお知らせとなり、とても残念」と複雑な心境を吐露。一方で、「一番大事にすべきは個の人生だと思っている」と西島の決断を尊重し、「彼自身で下した決断である以上、彼のこれからを見守っていけたらなと思います。皆様もどうか彼の進む道を優しく見守ってほしい」とファンへ呼びかけた。
◆Nissy（西島隆弘）AAA脱退を発表
2025年9月8日に3度目の声帯手術を受けたことを報告している西島は同日、公式サイトを通じて「西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】