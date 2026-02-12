高木由梨奈アナ、夫・岸田タツヤとお揃いTシャツ姿披露 人気YouTuberイベントでのショットに反響「いつ見ても美男美女」「ラブラブオーラすごい」
【モデルプレス＝2026/02/12】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で俳優の岸田タツヤとの写真を公開した。
【写真】29歳美人アナ「お揃いなの尊い」年上俳優夫との“ラブラブ”プライベートショット
高木は「楽しかったー！」とつづり、同日に東京・有明アリーナで開催されたYouTuber・東海オンエアのイベント「煮ても東海！焼いてもオンエア！お前ら全員生の俺らで焦がしたろ〜会！！」の会場での写真を公開。高木と岸田は、お揃いのグッズTシャツにデニムパンツを合わせたコーディネートで、笑顔を見せている。
この投稿には「お二人で行ってたんですね」「お揃いなの尊い」「いつ見ても美男美女でお似合い」「全力で楽しんでて素敵」「ラブラブオーラすごい」といった声が上がっている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
