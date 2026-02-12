「今日好き」村谷はるな、人生初オールバック＆美ウエスト輝くへそ出しショット公開「破壊力すごい」「透明感と美しさがレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが2月11日、自身のInstagramを更新。へそ出しショットを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「透明感と美しさがレベチ」話題の人生初オールバック姿
村谷は「人生で初めて、髪の毛オールバックしました。挑戦してみたかった！！どお？？」とつづり、額を出したポニーテール姿を投稿。ショート丈のジップアップパーカーに淡色デニムのジャケットを羽織り、デニムパンツを合わせた美しいウエストが輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿は「透明感と美しさがレベチ」「髪型が新鮮でめちゃくちゃ似合ってる」「破壊力すごい」「完璧な着こなし」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
