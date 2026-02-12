川崎希「もうすぐ歯が生えてくるのかな？」次女の“もぐもぐ”ショット公開「たまらない可愛さ」「天使すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの川崎希が2月11日、自身のInstagramを更新。次女の最新ショットを公開した。
【写真】38歳元AKB「可愛すぎて悶絶」夫の膝の上で離乳食頬張る0歳次女
川崎は「＃生後7ヶ月」「もぐもぐグー」と記し、ベッドで仰向けになった次女が拳を口に入れる愛らしいショットを投稿。「最近よく手やおもちゃをかじってたりするから もうすぐ歯が生えてくるのかな？」とつづっていた。また、満面の笑みを浮かべる次女の写真や拳を口に入れて微笑む動画なども載せていた。
この投稿は「たまらない可愛さ」「天使すぎる」「成長が楽しみ」「どんなポーズもキュート」と反響を呼んでいる。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
