衆院選で大敗した中道改革連合は、2月12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。国会召集を来週に控え、12日告示、あす13日投開票という異例の日程です。



代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官、階猛氏と立憲の元幹事長、小川淳也氏の2人で、一騎打ちの構図が固まりました。



（立憲出身の元総務政務官 階 猛 氏）

「現役世代も安心できる新たな社会保障モデル。現実的な外交防衛政策。これによって国民の安心と安定と安全の未来に導く。 政治のセンターラインを作り上げていきたい」





（立憲の元幹事長 小川 淳也 氏）「定期的な政権交代で、政治の浄化と政策の軌道修正が半永久的に行われる国造りをしたい。そのために、強くて温かくて優しくて魅力的な野党第一党を建設したい」党の立て直しに向けて、階氏は「政策の解像度を上げて発信する」、小川氏は「この人たちは本気だと伝わるリーダーシップを発揮したい」などと意気込みを語りました。（1月16日）「新党の名前は中道改革連合。略称、中道」解散直前に立憲民主党と公明党が結党した中道改革連合。（中道 結党大会･1月22日）「がんばろ～」衆議院議員160人以上が参加。「生活者ファースト」を掲げ、衆院選に臨みましたが…。自民党が歴史的大勝。中道は、公示前から118議席も減らし、49議席という結果に。党の重鎮らも落選しました。落選した岡田克也氏は、自身のSNSに。（中道改革連合 岡田 克也 氏のSNSより）『4日間で議員会館、撤収しなければいけません。これがなかなか大変なことで、 今、悪戦苦闘しているところです』静岡8区で中道から立候補し落選した源馬謙太郎氏も、SNSで議員会館を去る寂しさを綴っています。最新の世論調査では、中道について「期待しない」と答えた人が8割にも上っています。11日開かれた中道の議員総会では、野田共同代表が改めて共同代表の辞任を表明しました。（中道改革連合 野田 共同代表）「辞任をして責任をとったことにはならないとは思います。そうはいっても先発をして火だるまになっているピッチャーが残り続けていては失点が続くだけではありますので」総会では、立憲出身･公明出身の議員同士で名刺交換をする場面がみられ、お互いをよく知らない状態での代表選となりそうです。また、衆院選では、比例名簿で公明党出身者が優遇され、立憲出身者には、不満もくすぶっています。新たな代表は、「党内融和」をいかにして進め、また、巨大与党にどのように対じしていくのか、大きな試練が待ち受けています。一方で、12日午後、各会派の代表者が集まり、特別国会の日程などについて協議を行いました。特別国会は来週18日に召集、会期は7月17日まで150日間で、召集日に首相指名選挙が行れるものとみられます。最新の世論調査では、自民党が衆議院で3分の2を超える議席を獲得した今回の結果に、49％が『野党がもっと議席を取った方がよかった』と回答。首相周辺からは「謙虚にいかなければ」との声も上がっています。