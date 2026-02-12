パドレス松井裕樹 代表合流まで2試合に登板予定か 3大会連続のWBCでは「なんとか自分の役割を果たせたら」



松井裕樹 PHOTO:Getty Images

渡米後3度目のキャンプインを迎えたパドレスの松井裕樹投手（30）が11日（日本時間12日）、順調な調整ぶりを見せた。

前日はブルペンに入り、この日はチームメートと談笑しながらアップとキャッチボール。さらに、監督自らの牽制についての講義を受けるなど、グラウンドで汗を流した。

今後は基本的に中2日のペースでブルペンに入る予定で、WBC日本代表合流までに2試合は登板したい意向を明かしている。

一方のダルビッシュ有投手（39）は、クラブハウスにロッカーが設けられておらず、通訳も不在だった。

練習前にスタメン監督が取材に応じると、「彼のスケジュールは現時点では基本的に本人に任せている。日本に行き、WBC日本代表をサポートしたいという気持ちもあるようだ」と説明。

「いずれチームに顔を出すとも言っているし、今は彼の時間を尊重している。今後についてさまざまな決断をしている最中だと思うが、できる限りサポートしていく」と近況を明かした。

〈松井裕樹 囲みコメント〉

ーー3度目のキャンプインとなるが

自主トレから多くやってきましたけど、やっぱりみんな揃ってユニフォーム着てブルペンに入るっていうのは、何年経っても気持ちが高ぶります。

疲れ方もちょっと違うかなっていう風に、昨日ブルペン投げたんですけど、その翌日で今日そんな感じですね。

ーーキャンプでのテーマは？

やっぱり休みがないので、1日の負荷量とかをどうコントロールして。

普段であれば3日に1回試合が入ってきて、10試合程度登板することになるので、その辺の負荷量のコントロールっていうのを気にしながらという感じですね。

ーー日本代表にはアメリカから合流となるが、日本のキャンプからと違いは感じるか？

心境の違いは特にないんですけど...僕は楽天に所属していたんですけど、宮崎で2月を過ごしたことがなくて。

WBCのキャンプの時だけ宮崎に行ったんですけど、やっぱり気温が沖縄と違ってなかなか上がってこなかった。

すごくボールも手につかなくて、前回大会はすごい難しい2月だったので。

今回はボールにも慣れてますし、この暖かい場所でしっかり準備できるっていうのは、プラスの影響がその過去2回と比べてあるのかなと。

ーー日本代表と合流する前、こっちでどのくらい試合で投げる目安か？

一応僕の中では2試合は投げたいなって考えている。

チームの合流時期とかもちょっと流動的というか、この日っていうのはまだ確実には決まってない。

ーーメジャーリーガーとして参加するのが始めてとなるが、気持ちの違いはあるか？

どこに所属してるかっていうのは全く意識してなくて、勝つために呼んでいただいたので。

そこは立場とか年齢とか全く関係ないですし、なんとか自分の役割を果たせたらいいなと思います。

ーー3大会連続で選ばれてるのは松井投手だけだと思いますが、段階ごとにその周囲の熱量とか違いを感じることはありますか？

もちろん僕が行った1回目も2回目も盛り上がってると思いますし、今回に関してはまだ集合もしてないんでちょっと分からないですけど。

前回優勝して迎える大会なんで、またなんか違うのかなとは、まあ想像なんですけどそういった感じです。

ーー国を背負ってや、日本の野球のプライドを背負って戦うといった感情はあるか？

どうしても意識する部分は出てきますけど、試合をやってる時はこの試合に勝つっていう方向をしっかり向けていたので。

前回大会もそうですし、変に重さをすごく感じるというよりかは今やる試合っていう、そのワンゲームを全員で勝つこと集中できていたのかな。

ーーダルビッシュ投手がアドバイスを選手に送って雰囲気作りに貢献したということだったが、そういう人から話を聞くのは違うものですか？

もちろん。特に僕個人で言うと前回大会はボールだったりとかでなかなかうまくいかなくて。

そういった部分でも野球と切り離してリラックスしたりとか、楽しむところをしっかり作ってあげて、野球の時に野球を頑張ればいいじゃんっていう、常々声をかけていただいて、それはすごく気持ちも楽になりました。

ーー各自のモチベーションの高さ、それからその国の中での盛り上がり方というのは追い風になり得る要素ですか？

今回も日本で予選ラウンドをやるわけなんで、そこではすごく大きな盛り上がりが予想されますし、東京ドームラウンドではすごく背中を押してもらえると思います。

ただ、マイアミに行った場合はすごくアウェーになると思うので、その辺はまた日本とアメリカで本当に真逆の雰囲気になるのかなって思ってますね。

〈スタメン監督 囲みコメント〉

ーー松井投手に期待することは？

ユウキについては、これまで数年やってきたことを今季も引き続き期待しており、メジャーリーグの環境にもさらに慣れていってほしいと思っている。

WBCで日本代表としてプレーするためしばらくチームを離れるが、それは彼にとってもエキサイティングな経験だし、そこでレベルの高い競争もできる。

ユウキはオフシーズンも素晴らしかった。しっかり追い込んでトレーニングしていたし、達成したい目標も持っていた。

もちろん、ここ数年よりも良い投球をしたいという思いがあるはずだ。

彼はチームにとって欠かせない存在だし、これからもチームの勢いを生み出すような存在でいてほしい。

今まさに失われつつある役割を担い、チームを引っ張っていく存在になってくれると期待している。

ーーダルビッシュ投手について

彼は個人的にも仲のいい友人で、数年間一緒にプレーした。今はとても良い状態にあるように見える。

ただ、トミー・ジョン手術からの復帰途中なので、今年は登板しない予定だ。

でも、彼がチームの周りにいてくれるのは本当にありがたいし、本人が来られる限りいつでも歓迎している。

実際、今いる投手陣にも大きな影響を与えていて、特にランディ・バスケスにはかなり影響を与えているね。冗談交じりに「ドミニカ版ダルビッシュになれ」と教えているくらいです(笑)。

彼は本当に知識が豊富ですし、またチームに戻ってきて、みんなと一緒にいられる日を楽しみにしている。

ーーダルビッシュはここ（キャンプ地）に来るのか？

彼のスケジュールは、現時点では基本的に本人に任せている。日本に行って、WBCの日本代表をサポートしたいという気持ちもあるようだ。

いずれはチームに顔を出すとも言っているし、今は少し彼の時間を尊重しているところだ。

もちろん、今後についていろいろ決断をしている最中だと思うが、私たちはできる限りの形でサポートしていくつもりだ。

