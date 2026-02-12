◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】女子の公式練習が行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が本番リンクで初めての練習に臨んだ。曲をかけて、いきなり大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させるなど、好調をアピールした。

午前８時２０分と早朝から始まった公式練習。初めて五輪本番の氷に乗った中井がいきなり魅了した。６分後の８時２６分、ショートプログラム（ＳＰ）の曲をかけての練習。冒頭にトリプルアクセルを降りると、続く３回転のルッツ―トウループの連続ジャンプ、最後の３回転ループまで完璧に着氷。１０日に現地入りした疲れも見せず、３５分間の練習を終えた。

今季シニアデビューした中井は、グランプリシリーズデビュー戦だった第１戦のフランス大会でＧＰデビューＶ。同大会ＳＰで出した７８・００点は、ミラノ五輪の団体ＳＰで坂本花織（シスメックス）が７８・８８に更新するまで、今季世界最高得点だった。勢いのまま昨年１２月のＧＰファイナルに進出し、日本勢最高位の２位。全日本選手権４位で夢の五輪切符を獲得した。

今季が始まった当初は「夢の舞台」だった五輪が現実に。５歳でスケートを始めたきっかけは、２０１０年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さんで、同じくトリプルアクセルを武器としていた。１７歳でメダル獲得なら、当時１９歳だった浅田さんより２歳下の日本フィギュア女子最年少メダルとなる。五輪でトリプルアクセルを決めれば、日本女子４人目。女子ＳＰは１７日に行われる。