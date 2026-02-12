サッカー女子ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグの三菱重工浦和が１２日、埼玉県内のクラブハウス内で新加入選手記者会見を行った。

工藤輝央スポーツダイレクター、堀孝史監督とともに、ＭＦ原田真心（神村学園高）、ＧＫ久保花穂（東洋大）、ＤＦ小泉恵奈（ＡＩＥ国際高）、ユースからの昇格となったＤＦ伊勢はな（三菱重工浦和レッズレディースユース）の新加入４選手が登壇。それぞれが自身の特長とプロでの目標を語った。

原田「ドリブルとスピードでの突破力だったり、ボールを持ったらワクワクするプレーができるので、そこに注目していただきたい。まずはリーグデビューすることを目標に、出場することができたら前線の選手なのでアシスト、ゴールで結果を残していきたい」

久保「近距離でのシュートストップ、ボールへのアタックスピードというところは自分自身として強みにしているところ。そこは見てほしい。もし試合に関われたら、クリーンシート（無失点）にこだわって、チャレンジしていきたい」

小泉「左足のロングキックとヘディングと対人（守備）を是非注目してほしいです。１日でも早く試合に出場して、私が出る試合では無失点で終わりたい」

伊勢「左右のキックやパス、この身長（１７７センチ）を生かした競り合いの強さだったりを見てもらいたいです。少しでも早くデビューをして、試合に出たら、１得点するというところが後半戦の目標です」

三菱重工浦和は前半戦を終えて、現在首位ＩＮＡＣ神戸と勝ち点３差の２位。１５日の敵地での広島戦から後半戦が再開し、覇権奪回を目指す。堀監督は「ここにいる４人の選手全員が練習に参加してもらった中で、プレー面もそうなんですけれども、チームとして戦う中で、自分の良さを出してくれるというものが非常に見えた。人間性を兼ね備えた選手たちだと思っています。それぞれの選手の特長を存分に発揮してもらって、今週末から始まるリーグ戦含めて、競争に勝って、メンバーに入って、試合に臨めるような体制を整えられればと思っています」と新加入組に期待を寄せた。