旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初出演したあのタレントが、レアすぎる入浴シーンを披露！ 露天風呂にしっぽり浸かるゲストに、同番組のMCを務める女優の松下奈緒は、「初めて見ました」と思わず驚いた。

『朝だ！生です旅サラダ』に初めて出演したタレントとは、お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部のリーダー・肥後克広。“旅サラダファミリー”大仁田美咲アナウンサーも出演中の１月期ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、ヒロイン（松本穂香）の父親役を演じている。

そんな肥後は、ロケで三重県へ。伊賀市では体験型牧場でスイーツ作りを楽しみ、松阪市では寺門ジモンおすすめの松阪牛専門店で“肉の芸術品”を堪能。「2年前にお参りさせていただいてから道が開けていった」ということで、伊勢神宮と猿田彦神社へお礼参りもした。

肥後の宿泊先は、伊勢志摩国立公園の中にある露天風呂付き限定宿・千年のしじま 月夜見の座。ダチョウ倶楽部と風呂といえば、体を張ったギャグが有名だ。そのためスタジオでVTRを見ていたタレントの勝俣州和は、「押すなよ、押すなよ！」とお馴染みのセリフを呟き、共演者たちの笑いを誘った。

バスタオル1枚の姿になった肥後は、湯に手を突っ込んだ瞬間に「アッチ、アッチ！」と大騒ぎ！ しかしすぐに、「……42度。さっき聞きました。ちょうど適温です」と明かして浴槽へ。そして、うっかりとした表情で、「しまった……普通に入ってしまった！ まあいいか、今日は旅サラダだから！」と呟いた。

芯まで冷えた体に染み渡る露天風呂に、肥後はうっとり夢心地。「見てください。お湯がどんどん弾いていくこのお肌。還暦過ぎた肌には見えないでしょ？」とカメラに向かってアピールし、心ゆくまで癒しのひと時を過ごした。

体を張らずにただただ露天風呂を満喫する肥後に、スタジオ一同はほっこり。彼に松下は、「普通にお風呂に入っていらっしゃる肥後さん、私初めて見ました。ゆっくりゆったりされて。温度も適温で」とコメントし、スタジオにいる全員を笑わせた。なお、肥後の三重県旅VTRは、2月7日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

