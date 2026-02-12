NHKは12日、東京・渋谷の同局で「NHK番組改定・番組キャスター取材会」を行い、土曜ドラマ枠が半年ぶり復活すると発表した。

今回の改定の柱の1つとして、山名啓雄メディア総局長は「ドラマの強化にも力を入れました」と説明。その1つとして、土曜ドラマ（土曜後10・00）枠が半年ぶりに復活する。

新年度最初は「お別れホスピタル2」を前後編で放送。2024年に放送された人気ドラマの第2弾。療養病棟の看護師・辺見歩（岸井ゆきの）と医師・広野誠二（松山ケンイチ）ら が患者やその家族とともに“その人らしく最後まで生き切る”ための日々を描く。山名総局長は「大河ドラマ、ドラマ10、夜ドラなどと合わせて、見応えある多様で多彩なドラマを編成してまいります」とした。

なお、現在同枠では2005年秋から再現ドラマとドキュメンタリーを組み合わせて未解決事件を検証する人気番組「未解決事件」が放送されている。

これについて、山名総局長は今回の改定について「議論の中で検討してきて、結果として土曜日の10時から土ドラを復活させるということになったということ」と説明。そのうえで「今やっている『未解決事件』がどうなるかっていうのは後期改定もまだ決まっていることではないんで、まだ未定でございますとしか言えない」とした。