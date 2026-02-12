ももクロ・高城れに、ファンと“トゥクトゥクデート”の真相が明らかに！

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃798は「高城れに、真冬のトゥクトゥク大作戦」をお届け！

◆「バカップルのトゥクトゥクデート」の真相！

今回のオープニングは、2025年の大晦日に行われた『第9回 ももいろ歌合戦』終演後の舞台裏から始まる。

ももクロの4人をはじめ、『ももクロChan』でおなじみの東京03・飯塚悟志や東京ホテイソン、かが屋、土佐兄弟、このイベントで司会を務めたドランクドラゴンの鈴木拓、さらにゆるキャラのちぃたん☆が集結した。

ここで、『ももいろ歌合戦』の放送中に起こったある奇妙な出来事が話題に。番組中、高城れにが突然会場の日本武道館を離れ、別会場で待機している出演者たちにあいさつに行くと言い出したのだ。

それから放送画面にワイプが出現しては、高城と土佐兄弟・ゆうきのツーショットが映った。その様子を、玉井詩織は「放送中ずっとワイプにバカップルのトゥクトゥクデート」とツッコみ、鈴木は「でもイジる時間ない」と回想する。

実はこの高城とゆうきのツーショット、武道館から六本木にある待機場所のスタジオへトゥクトゥクで移動する様子を中継したもの。2人は、会場で勝手にイジってもらえると聞いていたらしいが、鈴木の言うように1分1秒を争う生放送の進行に必死で、誰もイジれなかったというのが真相だったようだ。

◆れにちゃん“ファン”をイチコロにする！

今回の『ももクロChan』では、そんな高城と有輝のトゥクトゥクツーショットの一部始終をお届けする。題して「高城れにの真冬のトゥクトゥク大作戦」だ。

ちなみにゆうきは学生時代から生粋の「モノノフ」（ももクロのファン）で、しかも推しは高城れに。武道館の裏出口で待つ間、「本当に来るんですか。まるで『あいのり』で合流する前じゃないですか」とドキドキの様子。

そこに「お待ちしておりました」と登場する高城。トゥクトゥクの後部座席に隣同士で座ると「どう？ 推しと一緒に外に出るの」とゆうきをからかう。

さらに高城が「緊張してる？」と笑顔を向けると、ゆうきは「さすがに『緊張してる？』と自分で言う人あんまりいない」とやんわりツッコむ。しかし「待ってるのに（「緊張してる」って）言わないから」という高城の切り返しに、トップアイドルの凄まじい人たらしっぷりを見せつけられる。ゆうきもすっかりデレデレだ。

2人で手でハートを作り、カメラに向けるシーンでは、さすがのゆうきも「炎上したらどうしよう…」と一瞬冷静になるほど。夢見心地でふわふわしているゆうきをよそに、高城は街行く人に手を振りゴキゲンだ。

さらに、武道館や待機場所のスタジオに設置されたおなじみの「定点カメラ」には、多くのイベント出演者たちも登場した。

@onefiveやAMEFURASSHI、LumiUnion、私立恵比寿中学、パンダドラゴン、DXTEEN、MISS MERCY、龍宮城、スタプラ研究生、平成フラミンゴ、いぎなり東北産、氣志團（出演順）といった豪華メンバーが続々と登場！

各出演者たちのリラックスした表情にも注目だ。