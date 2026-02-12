富山がドラフト全体10位指名の泉登翔、特指で加入…190センチSG「富山を盛り上げられる存在に」

B1西地区所属の富山グラウジーズは2月12日、『Bリーグドラフト2026』で3巡目2位（全体10位）で指名した泉登翔が『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の特別指定選手として加入することを発表した。

広島県出身の泉は190センチ85キロのシューティングガード。広島ドラゴンフライズU15での活動を経て、進学した福岡大学附属大濠高校では2021年のウインターカップ優勝を経験。その後、日本大学でも2024年のインカレ優勝に貢献するなど、着実にキャリアを積み重ねてきた。

今回の発表に際し、泉は「グラウジーズという素晴らしいクラブの一員になれることを非常に嬉しく思うのと同時に、伝統あるチームの一員としての自覚と責任を持ち、チームの勝利に貢献できるよう日々取り組みます。ブースターの皆様と共に富山を盛り上げられる存在になれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と、意気込みを送っている。

現在9勝28敗で西地区最下位につける富山にとって、新顔の参戦は追い風となるだろう。