ＬＩＦＵＬＬ<2120.T>はこの日の取引終了後、株主優待制度を新設すると発表した。毎年３月末・９月末を基準日として、４０００株以上を１年以上継続保有（初回は半年以上、初回の基準日は今年９月３０日）する株主が対象。基準日ごとに１万５０００円分の電子マネーを配布する。また、自社サービスの利用特典も贈呈する。



同時に第１四半期（２５年１０～１２月）連結決算を発表した。売上高は６９億９３００万円（前年同期比８．３％増）、営業利益は１１億７７００万円（同４２．１％増）だった。不動産・住宅情報サイトの運営などを手掛ける「ＨＯＭＥ’Ｓ関連事業」が引き続き好調に推移した。あわせて、これまで開示していなかった２６年９月期の配当予想について５円２１銭（前期１０円４１銭）とする方針を示した。



出所：MINKABU PRESS