「中国の成長は驚くべきものだ」42得点０失点で衝撃を与えた中国の最強世代、“驚異的な相手”に７−０圧勝で韓国戦慄！「再び強さを見せつけた」
かつてJクラブを指揮した浮嶋敏監督が率いるU-17中国代表は２月８日、U-17インドネシア代表と親善試合を戦い、７−０で大勝を収めた。
今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップで、インドネシアはポット２で、中国はポット３。いわば格上を圧倒したのだ。
昨年11月に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選では、42得点０失点という圧倒的な戦績で５連勝を飾り、“最強世代”と評されたチームが、再び驚きを与えたのだ。
この大勝劇に驚愕したのが、韓国のメディア『スポーツ京郷』だ。「中国の若手選手たちが“驚異的な相手”に勝利。U-17中国代表、親善試合でインドネシアに７−０で圧勝、U-23アジアカップ準優勝は偶然ではない」と見出しを打ち、次のように報じた。
「中国の若手選手たちの成長は驚くべきものだ。U-23アジアカップで準優勝を果たしたばかりの中国は、さらに若いU-17の選手たちが親善試合で宿敵インドネシアに７−０の圧勝を収めた。これで中国は５月に開催されるU-17アジアカップ本大会への期待を高めた。先月のアジアカップで準優勝を果たしたU-23代表の勢いに乗ろうと意気込んでいる」
記事は「中国は先月、この年齢層の強豪ウズベキスタンとの親善試合２試合で、１−２の敗戦と２−０の勝利で、その強さを見せつけた。そして、東南アジアの強豪インドネシアとのアウェー戦で７−０の圧勝を飾り、再び強さを見せつけたのだ」と続けた。
そして、「５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組み合わせ抽選は12日に行われる。韓国は開催国サウジアラビア、日本、ウズベキスタンと同じポット１に、中国はポット３、インドネシアはポット２にそれぞれ入る。組み合わせ次第では、韓国は中国やインドネシアと同じグループに入る可能性がある」と警戒心を露わにした。
決勝で日本に０−４で完敗したものの、先のU-23アジアカップに続く中国の台頭に、驚きを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
