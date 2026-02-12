新型プレリュードの価格は617万9800円。かつてデートカーとしてもてはやされたときには、それほど“高い”という印象がなかったせいか、新型は車両価格が高いと話題となっている。だが冷静に考えるとシビック・タイプR（以下タイプR）譲りの凝ったメカニズムがふんだんに与えられているのだ。それなりのプライスになって実は不思議ではない。そのタイプRも、RACING BLACK Packageの価格が改定され、プレリュードとまったく同じ金額になった。今回はプレリュードを公道で走らせた印象とともに、2台の関係性をあれこれ比較してみたいと思う。

まずは、ドア数が違えば後席の居住性も違う。走りの個性の前に後席に人を乗せる機会があるかどうかが分かれ道になりそうだ。だがプレリュードも歴代と違ってハッチバックになった。それは、使い勝手のよさを重視したためで、荷室は十分に広い。後席も意外に使える。プレリュードが前席優先なのは間違いないが、ユーティリティは互角といえる。

やはり注目は走りだ。タイプRには、速さこそ正義というわかりやすい原理原則がある。対して、プレリュードが求めたのは、「どこまでも行きたくなる気持ちよさ×非日常のときめき」である。

